В этот день поздравляем всех Михайлов с именинами. Михаил – это замечательное имя, происходящее от еврейского имени Михаил. На украинский переводится "тот, кто как Бог". Имя считается очень популярным в Украине и других европейских странах. Поздравления в прозе и стихах с Днем ангела Михаила – собрал 24 Канал.

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Поздравление с Днем ангела Михаила: проза, стихи

Михаил, с праздником! Желаю тебе благ и новых ярких ощущений. Чудесного самочувствия и достижения любых целей. Будь здоров, хорош, счастлив, настроен на позитив и всегда с открытой душой! Добра тебе и всяческих удовольствий!

***

Миша, Мишка, Михаил,

Мы желаем тебе сил,

Доброты, и героизма,

И по жизни оптимизма!

Чтобы всюду уважали

И при встрече руку жали.

Раз в честь ангела назвали,

Значит, сил тебе придали!

Будь же смелым и веселым,

Бодрым, чутким и здоровым,

Деньги чтоб всегда водились,

Умножались и копились!

***

Поздравляем с Днем ангела замечательного человека, умеющего очаровать своей улыбкой, поделиться хорошим настроением и помочь в любой ситуации! Дорогой Михаил, пусть судьба всегда будет благосклонна к тебе. Желаем всегда обретать радость, удовольствие и вкус к жизни. Пусть оно всегда будет преисполнено успехом, победами и добром.

***

Поздравления свои

Шлю тебе я, Михаил,

Без проблем и без забот

Я желаю, чтоб ты жил.



Чтоб всегда была удача

Верной спутницей твоей,

Чтобы шел дорогой жизни

Ты в компании друзей.



Чтобы целей всех добился,

Все вершины покорил,

И счастливей всех на свете,

Чтобы стал ты, Михаил.

***

Михаил, сегодня твой день! Пусть всегда для тебя светит солнце, а вся дверь перед тобой широко открывается, и во всем сопровождает успех! И не только сегодня! Желаю тебе, чтобы фортуна всегда откровенно улыбалась своей улыбкой, чтобы в твоей жизни было все, что нужно, а если чего-то не будет хватать, ты всегда смог бы этого добиться!

***

Михаил, да будет сила в характере и теле, а улыбка частым гостем на лице. Желаю крепко стоять на защите своих интересов и своей семьи, чтобы с уверенностью шагать каждый день. Поздравляю с именинами!

***

Михаил, я поздравляю!

Первым будь, иди вперед.

Пусть задор не покидает,

Хворь пусть тело не берет.

Пусть в душе любовь искрится.

Дом пускай – уютный тыл.

Я хочу, чтоб ты друзьями

Уважаем, Миша, был.

Деньги пусть идут потоком,

А карьера вверх спешит.

Путь к широким горизонтам

Будет пусть тебе открыт.

***

Замечательный парнишка,

Ты приятен для людей,

Принимай сегодня, Мишка,

Поздравленья от друзей!

Поступал чтоб ты по праву,

Честен был и добр всегда,

В жизни были чтоб по нраву

И работа и еда.

Хоть золотая серединка,

Возможностей не упускай,

Появится как половинка,

Ее смотри не отпускай!

***

Поздравляем тебя с Днем ангела! Пусть твой небесный хранитель будет всегда с тобой рядом, и в минуты радости, и в минуты печали, любви и разводов, ежеминутно, ежесекундно. Когда ты упадешь, он – поднимет, когда ты заплачешь – утешит, когда ты будешь радоваться, он тоже вместе с тобой будет радоваться.

***

Дорогой Михаил, поздравляю с этим чудесным днем! Желаю тебе улыбки Фортуны и верного успеха, отличной работы и бравых интересов жизни, подлинного счастья и искренней любви, доброго здоровья и веселья души.