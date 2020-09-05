Один з методів боротьби проти осінньої хандри – це хороша книжка. Ми зробили підбірку цікавих книг, які допоможуть відпочити від реального світу, а також надихнути на нові звершення.

Велика кількість інформації, пандемія, робота та багато інших побутових проблем – часм від них хочеться сховатися. Відпочити допоможе підбірка книжок, які варто прочитати восени, зазначає 24 канал.

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Що почитати восени

"Апельсини – не єдині фрукти", Джанет Вінтерсон

Це автобіографічна книжка авторки Джанет Вінтерсон. Вона йде з общини місіонерів, щоб почати своє життя, за своїми правилами.

Центральними темами книжки Вінтерсон є межі фізичного і реального світів, сексуальна ідентифікація.



"На що ви готові, щоб жити по-справжньому?" / Фото vogue.ua

О.Генрі, "Останній листок"

Вважається, що "Останній листок" – це одна з найкращих новел О.Генрі. У книжці розкривається історія справжньої дружби і самопожертви.

Цікаво, що ця маленька новела має дві сюжетні лінії, тобто дві розв'язки.



"Останній листок", О.Генрі / Фото goodreads.com

"Ожинове вино", Джоан Харріс

Вино вміє творити дива! Письменник знаходить 6 пляшок вина, які збереглись ще з часів його дитинства. Його створив дивакуватий старий-садівник, але це вино перевертає життя письменника.



Ожинове вино, як перевертає життя / Фото irecommend.ru

"Казки сироти", Кетрін Валенте

Осінню хочеться зануритись в інший світ, тому радять читати казки. У книжці Валенте є дівчинка з татуюваннями на повіках, яка розповідає цікаві історії про неповторні долі персонажів. Поступово читач дізнається таємницю самої оповідачки, яка стає все страшніше.

Кетрін Валенте створила казки для дорослих, які змушують кров бурлити.



Осінню варто читати казки для дорослих / Фото buklya.com

"Вересень", Розамунда Пилчер

Розкриття людської душі та майстерні пейзажі – все це є в книжці "Вересень".

З нагоди повноліття доньки Верена Стейнтон влаштовує бал, на якому буде багато гостей, а читач дізнається сімейні таємниці.



Кохання, нерозуміння, зрада та безліч інших почуттів у "Вересні" / Фото ck.areas.news

"Осінній привид", Монс Каллентофт

Вогкою осінньої ночі в родовому маєтку стародавнього графського роду відбулося криваве вбивство. Загинув Йерро Петерсон.

Хто та чому його вбив – таємниця, яку потрібно розгадати читачу.



Інтригує та заворожує роман "Осінній привид" / Фото telegraf.in.ua

"Літо, прощавай", Рей Бредбері

Цей роман є продовженням "Кульбабове вино", яке вийшло через 50 років! У центрі сюжету – дорослішання головного героя Дугласа Сполдинга та приємні спогади.

"Звичайно, все люди вмирають, але коли прийде моя черга, я скажу: ні, спасибочки", – цитата з твору.



Теплі спогади Бредбері про дитинство у книжці "Літо, прощавай" / Фото eksmo.ru

"Шоколад", Джоанн Харріс

Смачний, атмосферний і наповнений щирими почуттями роман "Шоколад" від авторки "Ожинового вина", Джоанн Харріс.

У містечку, де панує черствість "правильного" суспільства, мати разом із донькою відкривають шоколадню. Це змінює життя не тільки маленької родини, а й цілого міста.

До речі, в екранізації роману головні ролі зіграли Джонні Депп і Жульєт Бінош.



Смачний роман від Джоан Харріс / Фото eksmo.ru