Один из методов борьбы против осенней хандры – это хорошая книжка. Мы сделали подборку интересных книг, которые помогут отдохнуть от реального мира, а также вдохновить на новые свершения.

Большое количество информации, пандемия, работа и много других бытовых проблем – временами от них хочется спрятаться. Отдохнуть поможет подборка книг, которые стоит прочитать осенью, отмечает 24 канал.

Читайте также Лето завершилось: как уберечься от осенней хандры – действенные советы

Что почитать осенью

"Не только апельсины", Дженет Уинтерсон

Это автобиографическая книга автора Дженет Уинтерсон. Она уходит из общины миссионеров, чтобы начать свою жизнь, по своим правилам.

Центральными темами книги Уинтерсон являются границы физического и реального миров, сексуальная идентификация.



"На что вы готовы, чтобы жить по-настоящему?"/ Фото vogue.ua

"Последний лист", О. Генри

Считается, что "Последний лист" – это одна из лучших новелл О. Генри. В книге раскрывается история настоящей дружбы и самопожертвования.

Интересно, что эта маленькая новелла имеет две сюжетные линии, то есть две развязки.

"Последний лист", О. Генри / Фото goodreads.com

"Ежевичное вино", Джоанн Харрис

Вино умеет творить чудеса! Писатель находит 6 бутылок вина, которые сохранились еще со времен его детства. Его создал чудаковатый старик-садовник, но это вино переворачивает жизнь писателя.

Ежевичное вино, которое переворачивает жизнь / Фото irecommend.ru

"Сказки сироты", Кэтрин Валенте

Осенью хочется окунуться в другой мир, поэтому советуют читать сказки. В книге Валенте есть девочка с татуировками на веках, которая рассказывает интересные истории о неповторимых судьбах персонажей. Постепенно читатель узнает тайну самой рассказчицы, которая становится все страшнее.

Кэтрин Валенте создала сказки для взрослых, которые заставляют кровь бурлить.



Осенью стоит читать сказки для взрослых / Фото buklya.com

"Сентябрь", Розамунда Пилчер

Раскрытие человеческой души и мастерские пейзажи – все это есть в книге "Сентябрь".

По случаю совершеннолетия дочери Верена Стейнтон устраивает бал, на котором будет много гостей, а читатель узнает семейные тайны.



Любовь, непонимание, предательство и множество других чувств в "Сентябре" / Фото ck.areas.news

"Осенний призрак" Монс Каллентофт

Промозглой осенней ночью в родовом поместье древнего графского рода произошло кровавое убийство. Погиб Йерро Петерсон.

Кто и почему его убил – тайна, которую нужно разгадать читателю.



Интригующий и завораживающий роман "Осенний призрак" / Фото telegraf.in.ua

"Лето, прощай", Рэй Брэдбери

Этот роман – продолжение "Одуванчикового вина", вышедшее через 50 лет! В центре сюжета – взросление главного героя Дугласа Сполдинга и приятные воспоминания.

"Конечно, все люди умирают, но когда придёт моя очередь, я скажу: нет уж, спасибочки", – цитата из произведения.



Теплые воспоминания Брэдбери о детстве в книге "Лето, прощай" / Фото eksmo.ru

"Шоколад", Джоанн Харрис

Вкусный, атмосферный и наполненный искренними чувствами роман "Шоколад" от автора "Ежевичного вина", Джоанн Харрис.

В городке, где царит черствость "правильного" общества, мать вместе с дочерью открывают шоколадную. Это меняет жизнь не только маленькой семьи, но и целого города.

Кстати, в экранизации романа главные роли сыграли Джонни Депп и Жюльет Бинош.



Вкусный роман от Джоанн Харрис / Фото eksmo.ru