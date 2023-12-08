Яке церковне свято відзначають 8 грудня: народні прикмети та заборони на цей день
8 грудня за новоюліанським календарем церква вшановує пам'ять преподобного Потапія. Святий прославився своїми подвигами серед людей.
Преподобний Потапій виріс у християнській сім'ї, тому змалечку шанував віру. Коли він досягнув 18 років, відправився жити у пустелю, що знаходилась в Єгипті. Однак, через деякий час люди дізналися, що святий володіє особливим даром, пише 24 Канал.
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До преподобного Потапія приходили хворі, адже він вмів зцілювати людей, а хтось просив звичайної поради. Одного разу святий вирішив, що деякий час потрібно побути у мовчанні. Тому поїхав у Константинополь. Там, недалеко від Влахернської церкви, створив собі келію. Однак, люди все одно дізналися, де перебуває Потапій.
Що не можна робити сьогодні
- Не можна вживати м'ясні та молочні продукти, оскільки триває Різдвяний піст. Також варто відмовитися від гучних веселощів.
- Не можна бути скупим та відмовляти у допомозі.
- Слід поприбирати у будинку, а не залишати його брудним.
- Заборонено влізати у борги.
Народні прикмети на цей день
- Якщо день видасться морозяним і тихим, згодом випаде багато снігу.
- Якщо почнеться снігопад, то літо буде дощовим.
- Якщо звіється сильна хуртовина, очікуйте на холодне літо.
- Якщо побачите, що пташки ховаються під дахом, то почнеться заметіль.
Які ще свята сьогодні
8 грудня – День мандрівника у часі. Свято придумали хлопці та дівчата, які фанатіли від фантастики, 20 років тому. За традицією, сьогодні можна прикидатися людиною, яка подорожує у часі.
8 грудня у США відзначають День сала. Це досить незвичне свято для країни. Сьогодні варто розповідати людям, як можна розбавляти свій раціон таким продуктом. Адже колись сало вважали шкідливим для здоров'я.