Яке церковне свято відзначають 8 грудня: народні прикмети та заборони на цей день

8 грудня за новоюліанським календарем церква вшановує пам'ять преподобного Потапія. Святий прославився своїми подвигами серед людей.

Преподобний Потапій виріс у християнській сім'ї, тому змалечку шанував віру. Коли він досягнув 18 років, відправився жити у пустелю, що знаходилась в Єгипті. Однак, через деякий час люди дізналися, що святий володіє особливим даром, пише 24 Канал.

Важливо Православний календар на грудень: нові дати головних церковних свят цього місяця

До преподобного Потапія приходили хворі, адже він вмів зцілювати людей, а хтось просив звичайної поради. Одного разу святий вирішив, що деякий час потрібно побути у мовчанні. Тому поїхав у Константинополь. Там, недалеко від Влахернської церкви, створив собі келію. Однак, люди все одно дізналися, де перебуває Потапій.

Що не можна робити сьогодні

Не можна вживати м'ясні та молочні продукти, оскільки триває Різдвяний піст. Також варто відмовитися від гучних веселощів.

Не можна бути скупим та відмовляти у допомозі.

Слід поприбирати у будинку, а не залишати його брудним.

Заборонено влізати у борги.

Народні прикмети на цей день

Якщо день видасться морозяним і тихим, згодом випаде багато снігу.

Якщо почнеться снігопад, то літо буде дощовим.

Якщо звіється сильна хуртовина, очікуйте на холодне літо.

Якщо побачите, що пташки ховаються під дахом, то почнеться заметіль.

Снігопад – до дощового літа / Фото Canva

Які ще свята сьогодні

8 грудня – День мандрівника у часі. Свято придумали хлопці та дівчата, які фанатіли від фантастики, 20 років тому. За традицією, сьогодні можна прикидатися людиною, яка подорожує у часі.

8 грудня у США відзначають День сала. Це досить незвичне свято для країни. Сьогодні варто розповідати людям, як можна розбавляти свій раціон таким продуктом. Адже колись сало вважали шкідливим для здоров'я.