Преподобный Потапий вырос в христианской семье, поэтому с детства чтил веру. Когда он достиг 18 лет, отправился жить в пустыню, находившуюся в Египте. Однако через некоторое время люди узнали, что святой обладает особым даром, пишет 24 Канал.
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К преподобному Потапию приходили больные, ведь он умел исцелять людей, а кто-то просил обычного совета. Однажды святой решил, что некоторое время нужно побыть в молчании. Потому уехал в Константинополь. Там, недалеко от Влахернской церкви, он создал себе келью. Однако люди все равно узнали, где находится Потапий.
Что нельзя делать сегодня
- Нельзя употреблять мясные и молочные продукты, поскольку продолжается Рождественский пост. Также стоит отказаться от громкого веселья.
- Нельзя быть скупым и отказывать в помощи.
- Следует убрать в доме, а не оставлять его грязным.
- Запрещено влезать в долги.
Народные приметы на этот день
- Если день будет морозным и тихим, со временем выпадет много снега.
- Если начнется снегопад, то лето будет дождливым.
- Если начнется сильная метель, ждите холодного лета.
- Если увидите, что птички прячутся под крышей, то начнется метель.
Снегопад – к дождливому лету / Фото Canva
Какие еще праздники сегодня
8 декабря – День путешественника во времени. Праздник придумали юноши и девушки, которые фанатели от фантастики, 20 лет назад. По традиции, сегодня можно притворяться человеком, который путешествует во времени.
8 декабря в США отмечают День сала. Это достаточно необычный праздник для страны. Сегодня следует рассказывать людям, как можно разбавлять свой рацион таким продуктом. Ведь когда-то сало считали вредным для здоровья.