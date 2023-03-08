Привітання з 8 березня: чуттєві слова у віршах та прозі для найрідніших жінок

8 березня є винятковою датою у календарі, оскільки тоді відзначають Міжнародний жіночий день. В Україні заведено вітати в цей день рідних та близьких жінок зі святом. Теплі почуття можна виразити за допомогою щирих слів у віршах чи прозі.

Загалом 8 березня має статус міжнародного свята, тому його святкують у всьому світі. Однак в кожній країні це роблять по-різному, пише 24 Канал.

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В Україні сенс свята сформувався під впливом Радянського Союзу. Оскільки часто суспільство сприймало 8 березня як свято "ніжності, весни, краси". Однак первинно свято є згадкою про нелегку боротьбу жінок за власні права та гендерну рівність у суспільстві.

Цікаві привітання з 8 березня – вірші

Нехай тепло і щастя буде поряд,

Палке кохання в серці хай горить!

І світло хай приносить любий погляд,

Нехай буде щаслива кожна мить!

***

З Міжнародним теплим святом,

З 8 Березня, дівчата!

Турботи вам бажаємо море,

Можливостей цілі гори,

Завжди сонечка без хмарок,

Добрий настрій на сніданок,

Рівності, поваги й права,

Щоб вдавалась кожна справа!

Смачну каву рано-вранці,

Та піймати своє щастя!



Гарні привітання з 8 березня у віршах / Фото Pinterest

***

З Міжнародним днем жінок вітаю!

Беріть лише найкраще від життя!

В душі нехай вогонь палає,

Хай доля буде радісна, проста.

Хай потаємні збудуться бажання,

І світло подарує ця весна.

Удачі, задоволення, кохання,

Від щастя посміхайтеся щодня!

***

Сильні, чарівні, відважні жінки,

Вас ми вітаємо зі святом!

В небі ви світлі жагучі зірки,

Щастя вам зичим багато!

Радощі, сили, світлих надій,

В серці палкого кохання,

Сонячних ранків, здійснених мрій,

Щоб всі збувались бажання!

Гарні привітання з 8 березня – проза

Вітаю тебе з Міжнародним жіночим днем! Бажаю тобі тепла та любові в серці! Нехай кожна мить буде сповнена щастям та добром! Міцного здоров'я та здійснення всіх задумів!

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Вітаю вас з 8 Березня! Бажаю весняного настрою в житті, багато позитивних емоцій та неймовірних вражень! Нехай вас оточує тільки тепло, турбота і справжнє кохання!



Чуттєві привітання з 8 березня 2023 у прозі / Фото Pinterest

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Кохана, вітаю тебе з 8 Березня! Ти завжди проявляєш турботу і ніжність, а водночас – силу та відвагу! Ти – найкраща жінка на планеті! Твою красу твоїх очей можна порівняти, хіба із зорями, які сяють на небі! Я люблю тебе і хочу, щоб ти була щаслива! Тому бажаю реалізації всіх твоїх мрій та прагнень!

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У цей чудовий весняний день вітаю тебе з 8 березня! Хай твоє серце розквітає любов'ю та добром! Матусю, будь завжди прекрасною, як весняне сонце! Ніколи не хворій і не журися! Нехай кожен день дарує тобі тільки радість! Ти для мене – найкраща мама у світі!

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Моя дорога жінко! Бажаю тобі здійснення усіх мрій! Щоб ти знайшла власне покликання в житті! Залишайся завжди такою ж щирою, розумною та самодостатньою! З 8 Березня!

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Від щирого серця і з безмежною любов'ю вітаю тебе з 8 Березня! Бажаю тобі міцного здоров'я, всеохопного щастя, доброти та легкості! Нехай все у житті вдається!



Привітання у прозі та віршах з 8 березня 2023 / Фото Pinterest