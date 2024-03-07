Влада Радянського Союзу повністю зруйнувала справжній сенс свята, зробивши його днем краси, жіночності та весни. Про те, як дівчатам доводилося виборювати власні права, не було й мови. Інформація приховувалася за трьома замками. Пропаганда зробила все, щоб головною традицією 8 березня стало дарування тюльпанів.

До речі Не лише тюльпани: топ-5 подарунків для дівчини на 8 березня

Напередодні Міжнародного жіночого дня LifeStyle 24 публікує красиві привітання у картинках. Однак ми закликаємо людей не забувати справжню історію свята. Звичайно, потішити жінок особливим подарунком завтра можна, але варто пам'ятати, що вони й досі мають менше прав, аніж чоловіки.

Картинки-привітання з 8 березня

Міжнародний жіночий день 2024 / Фото LifeStyle 24

Міжнародний жіночий день 2024 / Фото УНІАН

Міжнародний жіночий день 2024 / Фото "Побажайко"

Міжнародний жіночий день 2024 / Фото "Побажайко"

Міжнародний жіночий день 2024 / Фото LifeStyle 24

Міжнародний жіночий день 2024 / Фото LifeStyle 24

Міжнародний жіночий день 2024 / Фото art-shop.com.ua

Міжнародний жіночий день 2024 / Фото forumsmile.com.ua

Міжнародний жіночий день 2024 / Фото pruvitannja.com.ua

Міжнародний жіночий день 2024 / Фото art-shop.com.ua