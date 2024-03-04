Міжнародний жіночий день 2024: чи буде в Україні вихідний 8 березня

У різних країнах світу 8 березня відзначається Міжнародний жіночий день, і в Україні також. Однак про скасування свята українці говорять вже декілька років, адже у багатьох людей воно асоціюється з радянськими традиціями.

У лютому минулого року депутати Верховної Ради України навіть подали відповідний законопроєкт. Замість 8 березня запропонували святкувати День української жінки. Дату обрали 25 лютого – день народження української письменниці Лесі Українки, але ініціативу досі не затвердили, пише LifeStyle 24.

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Чи буде вихідний 8 березня у 2024 році

Міжнародний жіночий день цього року припадає на п'ятницю і традиційно, до 2022, завжди був вихідним. Однак в Україні вже другий рік триває воєнний стан, тож 8 березня українці працюватимуть.

Історія свята: чи має воно російське коріння

Свято 8 березня бере свій початок з жіночих маршів, які проходили ще у XIX столітті. На вулиці Нью-Йорка, Лондона та інших міст виходили суфражистки, працівниці фабрик та заводів. Вони вимагали, щоб жінки могли голосувати на виборах та мали рівні права з чоловіками.

У 1908 році в Нью-Йорку відбувся марш соціал-демократок. Окрім вищезазначених вимог, вони виступали за те, щоб робочий день тривав не 16, а 10 годин. Уже через рік у Сполучених Штатах Америки на національному рівні запровадили Міжнародний жіночий день.

Історія 8 березня / Фото Canva

Згодом, у 1910 році, у Копенгагені пройшла Міжнародна соціалістична конференція. Тоді відома німецька соціалістка Клара Цеткін стала ініціаторкою того, щоб 8 березня відзначався Міжнародний жіночий день. Вона хотіла дати можливість жінкам з усього світу виборювати свої права. З 1911 року свято поширилось у різних країнах Європи.

У Радянському Союзі 8 березня пов'язували з Лютневою революцією. Річ у тім, що саме у цей період, за часів Російської імперії, на вулиці Петрограда (зараз Санкт-Петербург) почали виходити жінки та вимагати рівної оплати праці й виборчого права. Тоді імператор Микола II зрікся престолу.

Радянська пропаганда повністю спотворила справжній сенс цього свята. Тодішня влада замовчувала те, як жінки виборювали свої права. Саме через це 8 березня у нас почало асоціюватися з весною, красою, жіночністю та тюльпанами. Однак у 1975 році Організація Об'єднаних Націй запропонувала відзначати у цю дату День боротьби за права жінок.