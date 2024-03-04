Раніше дівчата також гадали на судженого. Якщо виходили на вулицю і зустрічали жінку, то незабаром виходили заміж, а якщо чоловіка – то весілля ще відкладалося, зазначає LifeStyle 24
Важливо Як змінилися дати релігійних свят на березень 2024 року
День пам'яті преподобного Герасима Йорданського
Герасим Йорданський народився у багатій родині, яка мешкала у Лікінії. Деякий час чоловік перебував у Тивайській пустелі, потім повернувся додому, однак згодом відправився у Йордан. Відомо, що збудував там монастир, у якому жило приблизно 70 монахів. П'ять днів на тиждень вони лише пили воду, їли трохи хліба та мовчали. У суботу та неділю відбувалися богослужіння. Преподобний Герасим помер приблизно в 375 році.
Що не можна робити
- Краще викинути всі зіпсовані та поламані речі.
- Не варто купувати щось дороге, інакше прикличете нещастя.
- Не можна планувати далеку подорож, бо не матимете грошей.
- Заборонені медичні операції.
Народні прикмети
- Якщо ніч буде безхмарною, то чекайте на теплу весну.
- Якщо побачите зграю птахів, то холодів вже не буде.
- Сухий і сонячний день – до хорошого врожаю ягід.
- Якщо прилетять граки, то більше не сніжитиме.
Що ще відзначають
Щороку у перший понеділок березня відзначається Всесвітній день тенісу. Свято запровадили у 2013 році, згодом його підтримала Міжнародна федерація тенісу. Сьогодні варто інформувати людей про цей вид спорту.
Також 4 березня у всьому світі проходить Всесвітній день проти сексуальної експлуатації. Ініціаторкою такої події у 2009 році стала неурядова організація GIPF. Сьогодні важливо говорити про загрозу сексуального рабства.