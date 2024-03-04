Раніше дівчата також гадали на судженого. Якщо виходили на вулицю і зустрічали жінку, то незабаром виходили заміж, а якщо чоловіка – то весілля ще відкладалося, зазначає LifeStyle 24

Важливо Як змінилися дати релігійних свят на березень 2024 року

День пам'яті преподобного Герасима Йорданського

Герасим Йорданський народився у багатій родині, яка мешкала у Лікінії. Деякий час чоловік перебував у Тивайській пустелі, потім повернувся додому, однак згодом відправився у Йордан. Відомо, що збудував там монастир, у якому жило приблизно 70 монахів. П'ять днів на тиждень вони лише пили воду, їли трохи хліба та мовчали. У суботу та неділю відбувалися богослужіння. Преподобний Герасим помер приблизно в 375 році.

Що не можна робити

Краще викинути всі зіпсовані та поламані речі.

Не варто купувати щось дороге, інакше прикличете нещастя.

Не можна планувати далеку подорож, бо не матимете грошей.

Заборонені медичні операції.

Народні прикмети

Якщо ніч буде безхмарною, то чекайте на теплу весну.

Якщо побачите зграю птахів, то холодів вже не буде.

Сухий і сонячний день – до хорошого врожаю ягід.

Якщо прилетять граки, то більше не сніжитиме.

Що ще відзначають

Щороку у перший понеділок березня відзначається Всесвітній день тенісу. Свято запровадили у 2013 році, згодом його підтримала Міжнародна федерація тенісу. Сьогодні варто інформувати людей про цей вид спорту.

Також 4 березня у всьому світі проходить Всесвітній день проти сексуальної експлуатації. Ініціаторкою такої події у 2009 році стала неурядова організація GIPF. Сьогодні важливо говорити про загрозу сексуального рабства.