Міжнародний жіночий день: красиві картинки-привітання для рідних та близьких
Нарешті прийшла весна. Однією з головних асоціацій з цією порою є свято 8 березня. У цей день заведено вітати жінок, дарувати квіти та інші подарунки, надсилати красиві листівки, однак не можна забувати, що головною сутністю цього дня є не "ніжність і краса", а відзначення боротьби за гендерну рівність.
Саме за це ще на початку 20 століття почали боротьбу робітниці в США, пише 24 Канал. Відтоді 8 березня тривалий час відзначали, як Міжнародний робочий день, але в Радянському Союзі воно втратило свою сутність. Комуністичний режим надав святу іншого відтінку – "жіночності, ніжності, краси та весни".
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Красиві картинки-привітання з 8 березня для рідних та близьких
З нагоди свята варто привітати рідних та близьких жінок, тому можна надіслати їм гарну картинку.