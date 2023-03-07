Історія виникнення Міжнародного жіночого дня пов'язана з американськими демонстраціями робітниць за власні права. У 1909 році свято проголосили на державному рівні у США, пише 24 Канал.

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Після цього робітничий рух за права жінок поширився у європейських країнах. А у 1910 році, за ідеєю німецької соціалістки Клари Цеткін, свято визнали на міжнародному рівні. У 1977 році ООН ухвалила резолюцію про відзначенні свята як Міжнародний день прав жінок і міжнародного миру.

Тому основний сенс 8 березня полягає в боротьбі жінок за свої права та гендерну рівність у суспільстві. Однак в Радянському союзі переінакшили цю ідею і відзначали свято "ніжності та краси" усіх жінок.

Красиві картинки-привітання з 8 березня для рідних та близьких

З нагоди свята варто привітати рідних та близьких жінок, тому можна надіслати їм гарну картинку.



Картинки-привітання для найрідніших з 8 березня / Фото Pinterest Картинки-привітання для найрідніших з 8 березня / Фото Pinterest

Красиві картинки для привітання рідних і близьких / Фото Pinterest



Міжнародний жіночий день 2023: гарні картинки-привітання / Фото Pinterest



Картинки з 8 березня для привітвння найрідніших жінок / Фото Pinterest

Картинки-привітання з 8 березня / Фото Pinterest