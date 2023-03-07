Вперше Міжнародний жіночий день затвердили у США в 1909 році, а у 1910 році він був визнаний у світі. Передумовою цього стали масові демонстрації робітниць, котрі вимагали покращити умови праці та надати їм права голосу, пише 24 Канал.

До теми 8 березня: коли виник Міжнародний жіночий день і чи має він російське коріння

Тому 8 березня це насамперед про історію боротьби жінок за власні права. Однак в Радянському союзі виникла своя інтерпретація свята. Тут 8 березня було днем, коли підкреслювали жіночу красу та ніжність, а не рівність у правах.

Гарні картинки-привітання з 8 березня для мами

8 березня потрібно ділитися теплом з рідними людьми. Тому пропонуємо гарні картинки-привітання, які можна надіслати дорогій мамі.



Картинки-привітання для мами з 8 березня / Фото Pinterest

Привітання з 8 березня для мами в картинках / Фото Pinterest

Гарні картинки, щоб привітати з 8 березня маму / Фото Pinterest



Картинки для дорогої матусі з 8 березня / Фото Pinterest



З 8 березня 2023: картинки-привітання для мами / Фото Pinterest