Вперше Міжнародний жіночий день затвердили у США в 1909 році, а у 1910 році він був визнаний у світі. Передумовою цього стали масові демонстрації робітниць, котрі вимагали покращити умови праці та надати їм права голосу, пише 24 Канал.
До теми 8 березня: коли виник Міжнародний жіночий день і чи має він російське коріння
Тому 8 березня це насамперед про історію боротьби жінок за власні права. Однак в Радянському союзі виникла своя інтерпретація свята. Тут 8 березня було днем, коли підкреслювали жіночу красу та ніжність, а не рівність у правах.
Гарні картинки-привітання з 8 березня для мами
8 березня потрібно ділитися теплом з рідними людьми. Тому пропонуємо гарні картинки-привітання, які можна надіслати дорогій мамі.
Картинки-привітання для мами з 8 березня / Фото Pinterest
Привітання з 8 березня для мами в картинках / Фото Pinterest
Гарні картинки, щоб привітати з 8 березня маму / Фото Pinterest
Картинки для дорогої матусі з 8 березня / Фото Pinterest
З 8 березня 2023: картинки-привітання для мами / Фото Pinterest