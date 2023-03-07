Привітання для найрідніших: гарні картинки з 8 березня для мами
7 березня 2023, 18:47Читать новость на русском
До 8 березня всі ставляться по-різному, але не варто зовсім відкидати це свято. До прикладу, це може бути ще один день, коли проявляємо більше уваги та турботи до найріднішої людини – мами.
Історія 8 березня досить суперечлива, але, вітаючи з цим днем, пам'ятайте про що він – боротьбу жінок за власні права. Все почалося у 1909 році, коли в США жінки вийшли на масові демонстрації, якими вимагали покращити умови праці та надати їм права голосу, інформує 24 Канал.
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Тому 8 березня це насамперед про історію боротьби жінок за власні права. Однак в Радянському Союзі виникла своя інтерпретація свята – підкреслення жіночої краси та ніжності, а не рівність у правах.
Гарні картинки-привітання з 8 березня для мами
Привітання з 8 березня для мами в картинках / Фото Pinterest