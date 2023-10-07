7 жовтня християни вшановують пам'ять мучеників Сергія і Вакха, пише 24 Канал. Вони жили у Римській імперії та були військовослужбовцями в імператора Максиміліана, хоч вірили у Христа.

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Одного разу цезар таки довідався про те, що його службовці не сповідують язичництво. Їх намагались змусити зректися християнства різними способами, але нічого не виходило. Так Сергій і Вакх загинули мученицькою смертю.

Іменини 7 жовтня святкують Сергій, Микола, Марк, Юліан, Пелагея, Йосип.

Що не можна робити сьогодні

У цей день не можна сперечатися з близькими.

Заборонено скаржитися на життя – тоді щастя відвернеться.

Вважалось, що сьогодні не можна ходити в старих речах.

Краще не приймати подарунків у цей день.

Прикмети на 7 жовтня

На дубі багато жолудів – до теплої зими.

Блідий місяць обіцяє мороз і сніг.

Багато ягід на горобині – до сильних холодів.

Сонячна погода – тепло буде ще три тижні.

День в Україні та світі

Всесвітній день бавовни. Це свято започаткувала ООН, щоб вирізнити бавовну як унікальне волокно. Та для українців бавовна має особливе значення – багато хто називає її національним мемом.