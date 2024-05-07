Триває продовження Світлої седмиці – тижня після Великодня, коли у храмах відчинені Царські врата. Це символізує сходження на вірян Божої благодаті, пише LifeStyle 24.
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Яке свято сьогодні
У вівторок, 7 травня, християни згадують явлення ікони Божої Матері Іверської на горі Афон. Вважається, що її написав євангеліст Лука в останні дні земного життя Пресвятої Богородиці.
За новим календарем, віряни святкують явлення Хреста Господнього в небі над Єрусалимом. Вважається, що це явище відбулося о 3 годині ранку над горою Голгофою та переливалось різними кольорами.
Також православні й греко-католики вшановують пам'ять мученика Акакія. Чоловік був родом з Каппадокії, працював сотником. Він не приховував свою віру, через що його піддали катуванням.
Що не можна робити сьогодні
- Не можна сваритися та підвищувати голос.
- Краще не виконувати важку роботу.
- Заборонено зловживати алкогольними напоями.
- Вважалося, що не можна ходити босим по траві.
- Не можна вдаватись до поганих думок.
Прикмети на 7 травня
- Сьогодні гримить – чекайте на дощі.
- Якщо чайки літають низько – буде посуха.
- Дощ у цей день означає гарний врожай і теплий вересень.
- Вважалося, що з цього дня буде ще 12 холодів.
- Зранку веселка – слід чекати на дощ.
Інші свята сьогодні
День поширення інформації про дитячу депресію. Подію заснували з метою піклування про ментальне здоров'я дітей та підлітків. Важливо помітити депресію в дитини на ранніх стадіях, щоб надати їй підтримку й допомогу.