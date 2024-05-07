Триває продовження Світлої седмиці – тижня після Великодня, коли у храмах відчинені Царські врата. Це символізує сходження на вірян Божої благодаті, пише LifeStyle 24.

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Яке свято сьогодні

У вівторок, 7 травня, християни згадують явлення ікони Божої Матері Іверської на горі Афон. Вважається, що її написав євангеліст Лука в останні дні земного життя Пресвятої Богородиці.

За новим календарем, віряни святкують явлення Хреста Господнього в небі над Єрусалимом. Вважається, що це явище відбулося о 3 годині ранку над горою Голгофою та переливалось різними кольорами.

Також православні й греко-католики вшановують пам'ять мученика Акакія. Чоловік був родом з Каппадокії, працював сотником. Він не приховував свою віру, через що його піддали катуванням.

Що не можна робити сьогодні

Не можна сваритися та підвищувати голос.

Краще не виконувати важку роботу.

Заборонено зловживати алкогольними напоями.

Вважалося, що не можна ходити босим по траві.

Не можна вдаватись до поганих думок.

Прикмети на 7 травня

Сьогодні гримить – чекайте на дощі.

Якщо чайки літають низько – буде посуха.

Дощ у цей день означає гарний врожай і теплий вересень.

Вважалося, що з цього дня буде ще 12 холодів.

Зранку веселка – слід чекати на дощ.

Інші свята сьогодні

День поширення інформації про дитячу депресію. Подію заснували з метою піклування про ментальне здоров'я дітей та підлітків. Важливо помітити депресію в дитини на ранніх стадіях, щоб надати їй підтримку й допомогу.