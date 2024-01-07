Яке релігійне свято 7 січня: чому сьогодні не можна вмиватися

Сьогодні християни відзначають важливе церковне свято – Собор Предтечі й Хрестителя Господнього Івана. Крім того, 7 січня – Міжнародний день програмістів та церемонія вручення премії "Золотий глобус 2024".

Батьками Івана були священнослужитель Захарій та праведниця Єлизавета, родичка Діви Марії. Він народився у місті Хеврон. Більше про життя святого читайте на сайті 24 Каналу.

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Собор Предтечі й Хрестителя Господнього Івана

Іван народився трошки швидше за Ісуса Христа. Він старший за Господа на пів року. Коли цар Ірод наказав вбити дітей, які мешкали у Вифлеємі, Іван зміг врятуватися. Допоміг йому Бог. Святий проживав у пустелі, молився та дотримувався посту. Так він готувався служити Ісусу Христу.

Якось Господь сказав, щоб Іван розповідав Його вчення народу Ізраїля. Тоді святий прийшов до річки Йордан, щоб повідомити людей про прихід Господа. Через деякий час з'явився й сам Ісус Христос. Саме в той день Іван Хреститель Його охрестив.

Згодом Івана Предтечу засудили до страти. Все через те, що він служив Ісусу Христу та був відданий християнській вірі.

Що не можна робити

Заборонено вишивати нитками білого кольору.

Не можна різати птицю та домашню худобу.

Не варто вмиватися, інакше скоро вас може чекати обман.

Не можна брати подарунки від незнайомих людей.

Заборонено займатися пранням.

Народні прикмети

Якщо яскраво світитиме сонце, то весна прийде рано.

Якщо сніжитиме, то така погода протримається до Масляниці.

Якщо зранку буде туман, то чекайте багатий врожай хліба.

Похмура погода надворі – до довгої зими та рясного врожаю літом.

Що ще відзначають

Щорічно 7 січня відзначається професійне свято – Міжнародний день програмістів. Сьогодні варто привітати усіх знайомих програмістів та подякувати їм за важливу роботу. Адже своєю працею вони полегшують життя.

Також 7 січня (8 січня за київським часом) відбудеться 81 церемонія вручення нагород премії "Золотий глобус", на якій представлені номінанти в галузі кінематографа та телебачення. Цьогоріч премію транслюватиме телеканал CBS.