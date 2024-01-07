Родителями Иоанна были священнослужитель Захарий и праведница Елизавета, родственница Девы Марии. Он родился в городе Хеврон. Больше о жизни святого читайте на сайте 24 Канала.

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Собор Предтечи и Крестителя Господня Иоанна

Иоанн родился немного быстрее Иисуса Христа. Он старше Господа на полгода. Когда царь Ирод приказал убить детей, живших в Вифлееме, Иван смог спастись. Помог ему Бог. Святой жил в пустыне, молился и соблюдал пост. Так он готовился служить Иисусу Христу.

Однажды Господь сказал, чтобы Иоанн рассказывал Его учение народу Израиля. Тогда святой пришел к реке Иордан, чтобы сообщить людям о пришествии Господа. Через некоторое время явился и сам Иисус Христос. Именно в тот день Иоанн Креститель Его окрестил.

Впоследствии Ивана Предтечу приговорили к смертной казни. Все потому, что он служил Иисусу Христу и был предан христианской вере.

Что нельзя делать

  • Запрещается вышивать нитями белого цвета.
  • Нельзя резать птицу и домашний скот.
  • Не стоит умываться, иначе скоро вас может ждать обман.
  • Нельзя брать подарки от незнакомых людей.
  • Запрещено заниматься стиркой.

Народные приметы

  • Если ярко светит солнце, то весна придет рано.
  • Если будет снег, то такая погода продержится до Масленицы.
  • Если с утра будет туман, то ждите богатый урожай хлеба.
  • Пасмурная погода на улице – к долгой зиме и обильному урожаю летом.

Что еще отмечают

Ежегодно 7 января отмечается профессиональный праздник – Международный день программистов. Сегодня стоит поздравить всех знакомых программистов и поблагодарить их за важную работу. Ведь своим трудом они облегчают жизнь.

Также 7 января (8 января по киевскому времени) состоится 81 церемония вручения наград премии "Золотой глобус", на которой представлены номинанты в области кинематографа и телевидения. В этом году премию будет транслировать телеканал CBS.