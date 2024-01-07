Родителями Иоанна были священнослужитель Захарий и праведница Елизавета, родственница Девы Марии. Он родился в городе Хеврон. Больше о жизни святого читайте на сайте 24 Канала.

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Собор Предтечи и Крестителя Господня Иоанна

Иоанн родился немного быстрее Иисуса Христа. Он старше Господа на полгода. Когда царь Ирод приказал убить детей, живших в Вифлееме, Иван смог спастись. Помог ему Бог. Святой жил в пустыне, молился и соблюдал пост. Так он готовился служить Иисусу Христу.

Однажды Господь сказал, чтобы Иоанн рассказывал Его учение народу Израиля. Тогда святой пришел к реке Иордан, чтобы сообщить людям о пришествии Господа. Через некоторое время явился и сам Иисус Христос. Именно в тот день Иоанн Креститель Его окрестил.

Впоследствии Ивана Предтечу приговорили к смертной казни. Все потому, что он служил Иисусу Христу и был предан христианской вере.

Что нельзя делать

Запрещается вышивать нитями белого цвета.

Нельзя резать птицу и домашний скот.

Не стоит умываться, иначе скоро вас может ждать обман.

Нельзя брать подарки от незнакомых людей.

Запрещено заниматься стиркой.

Народные приметы

Если ярко светит солнце, то весна придет рано.

Если будет снег, то такая погода продержится до Масленицы.

Если с утра будет туман, то ждите богатый урожай хлеба.

Пасмурная погода на улице – к долгой зиме и обильному урожаю летом.

Что еще отмечают

Ежегодно 7 января отмечается профессиональный праздник – Международный день программистов. Сегодня стоит поздравить всех знакомых программистов и поблагодарить их за важную работу. Ведь своим трудом они облегчают жизнь.

Также 7 января (8 января по киевскому времени) состоится 81 церемония вручения наград премии "Золотой глобус", на которой представлены номинанты в области кинематографа и телевидения. В этом году премию будет транслировать телеканал CBS.