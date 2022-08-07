Іменини: хто в цей день святкує день Ангела
7 серпня день Ангела відзначає Анна, повідомляє 24 канал. Привітайте її з іменинами прозою, віршами чи красивими картинками.
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Цей день в Україні та світі
- День повітряних Сил Збройних Сил України;
- День залізничника;
- Ашура;
- День сестер;
- Міжнародний день прощення;
- У 1932 році в СРСР було введено "закон про три колоски", згідно з яким за крадіжку державної та колективної власності в великих розмірах була введена смертна кара.
Свято в церковному календарі
7 серпня відзначають Успіння праведної Анни, матері пресвятої Богородиці. Свята Анна була скромною дівчиною, донькою первосвященника Аарона. Вона любила та шанувала свого чоловіка Іоакима. Жило подружжя в парі мирно та щасливо, але до старості не могло мати дітей. Серед євреїв це вважалося прокляттям.
З дому Анни та Іоакима пішли всі слуги та служниці, аби не заразитися таким прокляттям як відсутність дітей. Розбитий Іоаким пішов у пустелю з горя, не знаючи, що зовсім скоро на них з дружиною чекає маленьке щастя.
Одного разу Анні явився архангел Гавриїл, який сповістив їй, що вона скоро народить дівчинку Марію. Анна пообіцяла собі, що її донька буде служити Господові. У 3-річному віці батьки відвели дівчинку до храму. У старості Анна перебувала разом з Марією. Померла свята Анна у 79-річному віці. Смерть її була тихою та без страждань, наче сон. Такою смертю вмирали люди, які вірили та служили Богу.
Діва Марія з батьком Іоакимом та матір'ю Анною
Прикмети 7 серпня
- Теплий день – до теплої зими, а холодний – до холодної;
- Мурахи будують високий мурашник – до дуже холодної зими;
- Великий урожай жолудів – до дуже теплої зими;
- Калина почервоніла – до ранньої осені.
Що не можна робити 7 серпня
- На Успіння святої Анни не можна займатися господарською роботою;
- Не варто сьогодні пересаджувати квіти;
- На Анни не можна без нагляду залишати дитину одну в кімнаті;
- Вагітним жінкам не можна шити та вишивати. В цей день категорично забороняється брати в руки голку.