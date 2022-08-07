Іменини: хто в цей день святкує день Ангела

7 серпня день Ангела відзначає Анна, повідомляє 24 канал. Привітайте її з іменинами прозою, віршами чи красивими картинками.

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Цей день в Україні та світі

День повітряних Сил Збройних Сил України;

День залізничника;

Ашура;

День сестер;

Міжнародний день прощення;

У 1932 році в СРСР було введено "закон про три колоски", згідно з яким за крадіжку державної та колективної власності в великих розмірах була введена смертна кара.

Свято в церковному календарі

7 серпня відзначають Успіння праведної Анни, матері пресвятої Богородиці. Свята Анна була скромною дівчиною, донькою первосвященника Аарона. Вона любила та шанувала свого чоловіка Іоакима. Жило подружжя в парі мирно та щасливо, але до старості не могло мати дітей. Серед євреїв це вважалося прокляттям.

З дому Анни та Іоакима пішли всі слуги та служниці, аби не заразитися таким прокляттям як відсутність дітей. Розбитий Іоаким пішов у пустелю з горя, не знаючи, що зовсім скоро на них з дружиною чекає маленьке щастя.

Одного разу Анні явився архангел Гавриїл, який сповістив їй, що вона скоро народить дівчинку Марію. Анна пообіцяла собі, що її донька буде служити Господові. У 3-річному віці батьки відвели дівчинку до храму. У старості Анна перебувала разом з Марією. Померла свята Анна у 79-річному віці. Смерть її була тихою та без страждань, наче сон. Такою смертю вмирали люди, які вірили та служили Богу.



Діва Марія з батьком Іоакимом та матір'ю Анною

Прикмети 7 серпня

Теплий день – до теплої зими, а холодний – до холодної;

Мурахи будують високий мурашник – до дуже холодної зими;

Великий урожай жолудів – до дуже теплої зими;

Калина почервоніла – до ранньої осені.

Що не можна робити 7 серпня