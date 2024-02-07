Також сьогодні відзначається Міжнародний день гурту Clash та День народження вогнегасника. Детальніше про ці свята розповість 24 Канал.

Важливо Свята і пам'ятні дати, які відзначатимуть в лютому 2024: чи будуть додаткові вихідні

День пам'яті преподобного Парфенія, єпископа Лампсакійського

Парфеній з самого дитинства допомагав бідним. Зокрема, він продавав рибу та ділився грошима з людьми. За свою доброту 18-річний хлопець отримав особливий дар зцілення. Також преподобний вмів виганяти бісів. Згодом про ці здібності дізнався Мелітопольський єпископ Пилип. Тому він відправив Парфенія на навчання.

Потім чоловік став єпископом міста Лампсака, що в Малій Азії. За цей час він багатьох людей звернув у християнство. Віряни дуже поважали Парфенія та приходили до нього, щоб зцілитися. Адже преподобний ніколи не відмовляв у допомозі. Тому сьогодні люди йдуть до церкви та просять у єпископа Лампсакійського здоров'я.

Що не можна робити

Не можна справляти весілля.

Не варто носити зелений одяг.

Краще відмовитися від великих покупок.

Не можна пити чай.

Народні прикмети

Якщо буде туман, то незабаром почнеться відлига.

Якщо дерева вкриються інеєм, то скоро вдарить суворий мороз.

Якщо ворони ховатимуть дзьоби, то погіршиться погода.

Якщо буде танути сніг, то чекайте на тепле літо.

Що ще відзначають

Щороку 7 лютого відзначається Міжнародний день гурту Clash. Свято існує з 2013 року. Адже тоді радіоведучий радіостанції КЕХР Джон Річардс протягом дня вмикав пісні цього відомого гурту. Clash був заснований у 1976 році.

Також сьогодні – День народження вогнегасника. Пристрій запатентували у Сполучених Штатах Америки у 1863 році. Тоді вогнегасник мав трохи інший вигляд, ніж зараз. Спершу він був схожий на пляшку, а потім вдосконалився.