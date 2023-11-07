Яке свято 7 листопада: що не можна робити в цей день

7 листопада у церкві вшановують пам'ять святого Феодота. У світі відзначають Міжнародний день медичної фізики.

Феодот – це християнин, котрий проживав у Мелітіні (нині сучасна Туреччина), у 3-4 століттях. Він займався продажами вина. Чим прославився святий та що не можна робити 7 листопада –розповість 24 Канал.

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Феодот був надзвичайно щедрою та доброю людиною. Він допомагав нужденним і хворим, давав викуп, аби звільнити з полону інших вірян. Також чоловік поховав 7 мучениць, які загинули в морі.

Феодот поплатився за християнські погляди в Мелітіні ще із 30 мучениками. Їх взяли язичники та змушували відректися своєї віри, мучивши катуваннями. Вони були непохитними, за що їм відрубали голову мечем.

Що не можна робити

7 листопада вагітним не рекомендували їсти в русі, бо казали, що немовля народиться неспокійним.

Рибалки в цей день не торгували уловом , бо вважали що не пощастить.

, бо вважали що не пощастить. Забороняється лінуватися та цілий день лежати.

Краще не виносити сміття з дому 7 листопада.

У цей день особливо не можна сваритися та плікувати, бо можуть з'явитися проблеми зі здоров'ям.

Олександр, Олексій, Опанас, Богдан, Валерій, Василь, Веніамін, Георгій, Григорій, Євген, Єгор, Іван, Іларіон, Кирило, Костянтин, Максим, Михайло, Микола, Павло, Сергій, Теодор, Федір, Ян, Єлизавета.

Прикмети на 7 листопада

Предки звертали увагу в цей день на птахів. Якщо галки голосно кричать, то зовсім скоро буде снігопад.

Якщо ж 7 листопада співають півні – то буде ще тепло.

– то буде ще тепло. Сильний сніг означає морозну зиму.

Ожеледь в цей день є знаком того, що така погода буде й в найближчий період.

Якщо падає рясний дощ, значить листопад буде мокрим.

День в Україні та світі

7 листопада відзначають Міжнародний день медичної фізики. Свято заснувала Всесвітня організація охорони здоров'я на честь Марії Склодовської-Кюрі. Вона народилась саме в цей день. Адже саме праці Кюрі стали поштовхом для лікування онкологічних хворою радіаційною терапією.

Також у цей день святкують Міжнародний день інуїтів. Так називають корінні народи Арктики, які проживають в Канаді, США, Гренландії та інших країнах. Цей день ввели для того, щоб відзначити народ інуїтів. Велика їх частина живе в 53 громадах північних регіонів Канади. Повна назва народності – інуїтські нунангати.