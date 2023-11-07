Феодот – это христианин, проживавший в Мелитине (ныне современная Турция), в 3-4 веках. Он занимался продажами вина. Чем прославился святой и что нельзя делать 7 ноября – расскажет 24 Канал.

Полезно для всех Кого поздравить с Днем ангела в ноябре 2023 года

Феодот был очень щедрым и добрым человеком. Он помогал нуждающимся и больным, давал выкуп, чтобы освободить из плена других верующих. Также мужчина похоронил 7 мучениц, погибших в море.

Феодот поплатился за христианские взгляды в Мелитине еще с 30 мучениками. Их взяли язычники и заставляли отречься от своей веры, мучив пытками. Они были непоколебимы, за что им отрубили голову мечом.

Именины 7 ноября празднуют Александр, Алексей, Афанасий, Богдан, Валерий, Василий, Вениамин, Георгий, Григорий, Евгений, Егор, Иван, Илларион, Кирилл, Константин, Максим, Михаил, Николай, Павел, Сергей, Теодор, Федор, Ян, Елизавета.

Что нельзя делать

7 ноября беременным не рекомендовали есть в движении, потому что говорили, что младенец родится неспокойным.

Рыбаки в этот день не торговали уловом , считая, что не повезет.

, считая, что не повезет. Запрещается лениться и целый день лежать.

Лучше не выносить мусор из дома 7 ноября.

В этот день особенно нельзя ссориться и лечить, потому что могут появиться проблемы со здоровьем.

Приметы на 7 ноября

Предки обращали внимание в этот день на птиц. Если галки громко кричат, то совсем скоро будет снегопад.

Если же 7 ноября поют петухи – будет еще тепло.

– будет еще тепло. Сильный снег означает морозную зиму.

Гололед в этот день является знаком, что такая же погода будет и в ближайшее время.

Если падает обильный дождь, значит, ноябрь будет мокрым.

День в Украине и мире

7 ноября отмечают Международный день медицинской физики. Праздник учредила Всемирная организация здравоохранения в честь Марии Склодовской-Кюри. Она родилась именно в этот день. Ведь труды Кюри стали толчком для лечения онкологических больных радиационной терапией.

Также в этот день празднуют Международный день инуитов. Так называют коренные народы Арктики, проживающие в Канаде, США, Гренландии и других странах. Этот день был введен для того, чтобы отметить народ инуитов. Большая их часть обитает в 53 общинах северных регионов Канады. Полное название народности – инуитские нунангаты.