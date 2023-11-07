Феодот – це християнин, котрий проживав у Мелітіні (нині сучасна Туреччина), у 3-4 століттях. Він займався продажами вина. Чим прославився святий та що не можна робити 7 листопада –розповість 24 Канал.

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Феодот був надзвичайно щедрою та доброю людиною. Він допомагав нужденним і хворим, давав викуп, аби звільнити з полону інших вірян. Також чоловік поховав 7 мучениць, які загинули в морі.

Феодот поплатився за християнські погляди в Мелітіні ще із 30 мучениками. Їх взяли язичники та змушували відректися своєї віри, мучивши катуваннями. Вони були непохитними, за що їм відрубали голову мечем.

Іменини 7 листопада святкують Олександр, Олексій, Опанас, Богдан, Валерій, Василь, Веніамін, Георгій, Григорій, Євген, Єгор, Іван, Іларіон, Кирило, Костянтин, Максим, Михайло, Микола, Павло, Сергій, Теодор, Федір, Ян, Єлизавета.

Що не можна робити

7 листопада вагітним не рекомендували їсти в русі, бо казали, що немовля народиться неспокійним.

Рибалки в цей день не торгували уловом , бо вважали що не пощастить.

, бо вважали що не пощастить. Забороняється лінуватися та цілий день лежати.

Краще не виносити сміття з дому 7 листопада.

У цей день особливо не можна сваритися та плікувати, бо можуть з'явитися проблеми зі здоров'ям.

Прикмети на 7 листопада

Предки звертали увагу в цей день на птахів. Якщо галки голосно кричать, то зовсім скоро буде снігопад.

Якщо ж 7 листопада співають півні – то буде ще тепло.

– то буде ще тепло. Сильний сніг означає морозну зиму.

Ожеледь в цей день є знаком того, що така погода буде й в найближчий період.

Якщо падає рясний дощ, значить листопад буде мокрим.

День в Україні та світі

7 листопада відзначають Міжнародний день медичної фізики. Свято заснувала Всесвітня організація охорони здоров'я на честь Марії Склодовської-Кюрі. Вона народилась саме в цей день. Адже саме праці Кюрі стали поштовхом для лікування онкологічних хворою радіаційною терапією.

Також у цей день святкують Міжнародний день інуїтів. Так називають корінні народи Арктики, які проживають в Канаді, США, Гренландії та інших країнах. Цей день ввели для того, щоб відзначити народ інуїтів. Велика їх частина живе в 53 громадах північних регіонів Канади. Повна назва народності – інуїтські нунангати.