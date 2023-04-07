Яке свято 7 квітня і що не можна робити в цей день: традиції та прикмети
7 квітня православні християни святкують одне з найбільших 12 свят - Благовіщення. У світі відзначають День здоров'я. Більше про те, що не можна робити і хто святкує іменини – нижче.
7 квітня у православному календарі – Благовіщення Господнє. Це одне з дванадцяти найбільших християнських свят, повідомляє 24 Канал.
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У цей день архангел Гавриїл приніс Діві Марії звістку про те, що вона народить сина. За переказами, це сталося понад 2 тисячі років тому у містечку Назарет.
Благовіщення – неперехідне свято, тому його святкують щороку одного і того самого дня. За юліанським календарем – це 7 квітня, тоді як за григоріанським – 25 березня.
Благовіщення / Фото з пінтересту
Що не можна робити 7 квітня
- Варто відмовитися від будь-якої фізичної праці й роботи в побуті. Особливо це стосується саду й городу, прання речей чи прибирання.
- 7 квітня не можна вишивати, в'язати чи шити, щоб доля не заплуталась.
- Краще не позичати гроші й не давати кошти у борг – це призведе до тривоги.
- Предки відмовлялися від довгих і далеких поїздок у цей день.
- Не можна у цей день заплітати косу.
- Вважалось, що в цей день не можна одягати нове вбрання.
Прикмети на 7 квітня
- Якщо на Благовіщення нема птахів – весна буде холодною.
- Яка погода 7 квітня – така буде і на Великдень.
- На Благовіщення гроза – буде теплим літо.
- Якщо на Благовіщення тепла ніч – весна буде ранньою.
- Вранці 7 квітня туман – розіллються струмки та річки.
7 квітня в Україні та світі
Всесвітній день здоров'я. Цю подію заснували ще у 1950 році й відзначають в Україні та світі. Цей день обрали тому, що два роки напередодні прийняли Статут Всесвітньої організації охорони здоров’я.
Міжнародний день пам'яті про геноцид в Руанді. Вночі 7 квітня 1994 року в африканській Руанді почалося криваве протистояння між двома народами: хуту й тутсі. Хуту винищували тутсі у школах та церквах, що призвело до геноциду. У цей день нагадують про важливість збереження миру.
Міжнародний день бобра. Це, на перший погляд, кумедне свято, створили для того, щоб привернути увагу до тваринок, які виконують важливу роль в екосистемі людства.