7 квітня у православному календарі – Благовіщення Господнє. Це одне з дванадцяти найбільших християнських свят, повідомляє 24 Канал.

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У цей день архангел Гавриїл приніс Діві Марії звістку про те, що вона народить сина. За переказами, це сталося понад 2 тисячі років тому у містечку Назарет.

Благовіщення – неперехідне свято, тому його святкують щороку одного і того самого дня. За юліанським календарем – це 7 квітня, тоді як за григоріанським – 25 березня.



Благовіщення / Фото з пінтересту

7 квітня іменини святкують Василь, Сава, Тихон, Йосип, Феодосій, Гаврило, Марія.

Що не можна робити 7 квітня

Варто відмовитися від будь-якої фізичної праці й роботи в побуті. Особливо це стосується саду й городу, прання речей чи прибирання.

7 квітня не можна вишивати, в'язати чи шити, щоб доля не заплуталась.

Краще не позичати гроші й не давати кошти у борг – це призведе до тривоги.

Предки відмовлялися від довгих і далеких поїздок у цей день.

Не можна у цей день заплітати косу.

Вважалось, що в цей день не можна одягати нове вбрання.

Прикмети на 7 квітня

Якщо на Благовіщення нема птахів – весна буде холодною.

Яка погода 7 квітня – така буде і на Великдень.

На Благовіщення гроза – буде теплим літо.

Якщо на Благовіщення тепла ніч – весна буде ранньою.

Вранці 7 квітня туман – розіллються струмки та річки.

7 квітня в Україні та світі

Всесвітній день здоров'я. Цю подію заснували ще у 1950 році й відзначають в Україні та світі. Цей день обрали тому, що два роки напередодні прийняли Статут Всесвітньої організації охорони здоров’я.

Міжнародний день пам'яті про геноцид в Руанді. Вночі 7 квітня 1994 року в африканській Руанді почалося криваве протистояння між двома народами: хуту й тутсі. Хуту винищували тутсі у школах та церквах, що призвело до геноциду. У цей день нагадують про важливість збереження миру.

Міжнародний день бобра. Це, на перший погляд, кумедне свято, створили для того, щоб привернути увагу до тваринок, які виконують важливу роль в екосистемі людства.