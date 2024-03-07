Цікаво, що раніше наші предки 7 березня йшли до лікаря, аби перевірити, чи все добре зі здоров'ям. Крім того, хлопці ворожили на дівчат. Більше про сьогоднішнє свято розповість LifeStyle 24.

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День пам'яті священномучеників, що в Херсонесі єпископствували

До наших часів збереглося досить мало інформації про священномучеників. Василій та Єфрем проповідували в Херсонесі, зокрема для скіфів. Відомо, що останнього вбили відступники. Згодом камінням закидали Єфрема, а через деякий час від рук язичників загинули і Євгеній, Елпідій та Агафодор.

Єпископу Еферію дозволили здійснювати проповіді, а після смерті його справу перейняв Капітон. Одного разу жителі міста Херсонес захотіли, аби святитель показав дива, які дарує Господь. Чоловік зайшов у вогонь, що горів у печі, однак не обпікся. Після цього єпископа втопили у Дніпрі.

Що не можна робити

Заборонено сваритися, лихословити та розносити плітки.

Краще сьогодні провести день у сімейному колі, а не розважатися.

Не варто займатися садівництвом, бо рослини не розцвітуть.

Народні прикмети

Якщо день видасться похмурим, то скоро вдарить мороз.

Якщо хмари будуть швидко плисти, то чекайте на гарну погоду.

Якщо побачите жайворонка, то незабаром прийде тепло.

Якщо лід ще не розтане, то врожаю цього року не буде.

Що ще відзначають

Традиційно у перший день березня у Великобританії, Ірландії та деяких інших країнах відзначається Всесвітній день книги. Сьогодні варто заохочувати людей до читання та говорити про важливість цієї звички.

Також щороку 7 березня проходить День енергії рослин. Ініціаторкою свята стала компанія Alpro, яка продає рослинну продукцію. Сьогодні прихильники цієї події розповідають про користь фруктів та овочів.