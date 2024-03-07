Интересно, что раньше наши предки 7 марта шли к врачу, чтобы проверить, все ли хорошо со здоровьем. Кроме того, парни гадали на девушек. Больше о сегодняшнем празднике расскажет LifeStyle 24.

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День памяти священномучеников, что в Херсонесе епископствовали

До наших времен сохранилось довольно мало информации о священномучениках. Василий и Ефрем проповедовали в Херсонесе, в частности для скифов. Известно, что последнего убили отступники. Впоследствии камнями забросали Ефрема, а через некоторое время от рук язычников погибли и Евгений, Элпидий и Агафодор.

Епископу Еферию разрешили совершать проповеди, а после смерти его дело перенял Капитон. Однажды жители города Херсонес захотели, чтобы святитель показал чудеса, которые дарует Господь. Мужчина зашел в огонь, горевший в печи, однако не обжегся. После этого епископа утопили в Днепре.

Что нельзя делать

Запрещено ссориться, сквернословить и разносить сплетни.

Лучше сегодня провести день в семейном кругу, а не развлекаться.

Не стоит заниматься садоводством, потому что растения не расцветут.

Народные приметы

Если день выдастся пасмурным, то скоро ударит мороз.

Если облака будут быстро плыть, то ждите хорошей погоды.

Если увидите жаворонка, то вскоре придет тепло.

Если лед еще не растает, то урожая в этом году не будет.

Что еще отмечают

Традиционно в первый день марта в Великобритании, Ирландии и некоторых других странах отмечается Всемирный день книги. Сегодня стоит поощрять людей к чтению и говорить о важности этой привычки.

Также ежегодно 7 марта проходит День энергии растений. Инициатором праздника стала компания Alpro, которая продает растительную продукцию. Сегодня сторонники этого события рассказывают о пользе фруктов и овощей.