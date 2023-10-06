6 жовтня віряни вшановують пам'ять святого апостола Фоми. Він жив у Галілеї та працював рибалкою, пише 24 Канал.
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Якось Фома почув проповідь Ісуса Христа, відтоді він вирішив слідувати за ним та став одним з 12 апостолів. Саме Фома був тим апостолом, який не повірив у воскресіння Господа. Апостол увірував лише тоді, коли на власні очі побачив Ісуса. Після цього випадку Фома проповідував по всьому світі, а помер в Індії.
Що не можна робити сьогодні
- У цей день не можна лінуватися й сваритися.
- Сьогодні краще не витрачати гроші дарма.
- Не можна сьогодні відмовляти у милостині.
Прикмети на 6 жовтня
- Тхори й куниці вже змінюють літнє хутро на зимове – зима буде ранньою.
- Ворони збираються в зграї – до негоди.
- Грибів у лісі немає – зима буде ранньою.
- Небо зранку забарвлене у жовтий – скоро настануть холоди.
- Туман цього дня обіцяє врожайного року.
День в Україні та світі
Всесвітній день усмішки. Це свято щороку відзначають у першу неділю жовтня. Його заснував художник Гарві Белл, який є автором смайлика.