6 жовтня віряни вшановують пам'ять святого апостола Фоми. Він жив у Галілеї та працював рибалкою, пише 24 Канал.

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Якось Фома почув проповідь Ісуса Христа, відтоді він вирішив слідувати за ним та став одним з 12 апостолів. Саме Фома був тим апостолом, який не повірив у воскресіння Господа. Апостол увірував лише тоді, коли на власні очі побачив Ісуса. Після цього випадку Фома проповідував по всьому світі, а помер в Індії.

Іменини 6 жовтня святкують Фома, Макар, Лаура.

Що не можна робити сьогодні

У цей день не можна лінуватися й сваритися.

Сьогодні краще не витрачати гроші дарма.

Не можна сьогодні відмовляти у милостині.

Прикмети на 6 жовтня

Тхори й куниці вже змінюють літнє хутро на зимове – зима буде ранньою.

Ворони збираються в зграї – до негоди.

Грибів у лісі немає – зима буде ранньою.

Небо зранку забарвлене у жовтий – скоро настануть холоди.

Туман цього дня обіцяє врожайного року.

День в Україні та світі

Всесвітній день усмішки. Це свято щороку відзначають у першу неділю жовтня. Його заснував художник Гарві Белл, який є автором смайлика.