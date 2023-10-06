6 октября верующие чтят память святого апостола Фомы. Он жил в Галилее и работал рыбаком, пишет 24 Канал.
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Однажды Фома услышал проповедь Иисуса Христа, с тех пор решил следовать за ним и стал одним из 12 апостолов. Именно Фома был апостолом, который не поверил в воскресение Господа. Апостол уверовал только тогда, когда своими глазами увидел Иисуса. После этого случая Фома проповедовал по всему миру, а умер в Индии.
Что нельзя делать сегодня
- В этот день нельзя лениться и ссориться.
- Сегодня лучше не тратить деньги зря.
- Нельзя сегодня отказывать в подаянии.
Приметы на 6 октября
- Хорьки и куницы уже сменяют летний мех на зимний – зима будет ранней.
- Вороны собираются в стаи – к ненастью.
- Грибов в лесу нет – зима будет ранней.
- Небо утром окрашено в желтый – скоро наступят холода.
- Туман в этот день обещает урожайный год.
День в Украине и мире
Всемирный день улыбки. Этот праздник каждый год отмечают в первое воскресенье октября. Его основал художник Гарви Белл, являющийся автором смайлика.