6 октября верующие чтят память святого апостола Фомы. Он жил в Галилее и работал рыбаком, пишет 24 Канал.

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Однажды Фома услышал проповедь Иисуса Христа, с тех пор решил следовать за ним и стал одним из 12 апостолов. Именно Фома был апостолом, который не поверил в воскресение Господа. Апостол уверовал только тогда, когда своими глазами увидел Иисуса. После этого случая Фома проповедовал по всему миру, а умер в Индии.

Именины 6 октября празднуют Фома, Макар, Лаура.

Что нельзя делать сегодня

В этот день нельзя лениться и ссориться.

Сегодня лучше не тратить деньги зря.

Нельзя сегодня отказывать в подаянии.

Приметы на 6 октября

Хорьки и куницы уже сменяют летний мех на зимний – зима будет ранней.

Вороны собираются в стаи – к ненастью.

Грибов в лесу нет – зима будет ранней.

Небо утром окрашено в желтый – скоро наступят холода.

Туман в этот день обещает урожайный год.

День в Украине и мире

Всемирный день улыбки. Этот праздник каждый год отмечают в первое воскресенье октября. Его основал художник Гарви Белл, являющийся автором смайлика.