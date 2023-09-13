6 найсмачніших ранніх сортів огірків
Домашні огірки вважаються найсмачнішими, тому що городник знає, як він за ними доглядає. Відповідно немає сумнівів щодо їх натуральності.
У вирощуванні огірків треба врахувати погодні умови, терміни та сорт. Від останнього, до речі, залежить багато. Які сорти огірків вважають найбільш смачними – розповість 24 Канал.
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Найсмачніші ранні сорти огірків: їх назви
Маринда – це ранній сорт, який належить до самозапильних. Плоди виростають невеликими, але дуже хрусткими. Не гірчать та часто не хворіють. Добре цвітуть та щедро родять: з одного куща іноді можна зірвати навіть до 10 плодів.
Гектор – голландський сорт огірків, які досить швидко дозрівають. Перевага цього виду в тому, що вони не жовтіють та щільні за структурою. Можна споживати у свіжому вигляді, можна давати до страв, а можна й використовувати для консервації.
Гектор / Фото Nashedelo.biz.ua
Євро Пік теж є самозапильним сортом, який збирають рано. Різкі перепади температур йому не страшні. Дає великий урожай. Плоди сорту Євро Пік характеризуються великим розміром. Також їх добре використовувати для маринації.
Герман F1 – огірки, які запилюються самостійно. Вони мають чудовий смак як у свіжому вигляді, так і в маринованому. Це великий "плюс", бо перед солінням їх не треба вимочувати. Також Герман F1 дає дуже великий урожай плодів, залежно під площі посіву.
Авенсіс належить до ранніх огірочків. На розсаду сіють ще на початку весни. У відкритий ґрунт насіння вносять ще у квітні. Перевага Авенсісу у тому, що ці огірки є стійкими до хвороб. Гіркота від такого сорту теж не з'являється.
Авенсіс / Фото "Професійне насіння"
Еколь F1 радує своїм урожаєм доволі рано. Ці огірки – абсолютно негіркі, характеризуються соковитістю та хрумкістю. Найкраще вирощувати цей сорт в теплиці, тоді плоди не будуть хворіти.