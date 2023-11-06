Німецькі військові перебували на території Києва упродовж 778 днів. Протягом цього часу історична частина міста стала схожою на руїну. Річ у тім, що командування СРСР використовували тактику спаленої війни. Вони давали наказ мінувати різні мости, житлові будинки, адміністративні будівлі. Як відбувалися тогочасні події та що важливо знати – розкаже 24 Канал.

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День визволення Києва від німецьких загарбників: як це відбувалося

Німецькі військові розуміли, що береги Дніпра мають дуже важливе значення. Тому звели на правому березі потужну систему фортифікаційних споруд. ЇЇ назвали "Східний вал".

Значущі бої за Київ відбувалися у кінці вересня та на початку жовтня 1943 року. Були залучені 1-й, 2-й, 3-й та 4-й Українські фронти.

Під час наступу на "Східний вал", радянське керівництво зробило великі помилки. Тому що тодішній ватажок Йосип Сталін віддав наказ визволити столицю до 7 листопада 1943 року. Тоді якраз була річниця Жовтневої революції – державний переворот у Росії, у результаті якого почав зароджуватися соціалізм. Тому й переправу через Дніпро проводили дуже швидко. Як наслідок, під час цієї операції загинуло дуже багато радянських військових.

Урешті решт 6 листопада 1943 року Київ вдалося звільнити від німецьких загарбників. Втрати могли б бути значно меншими, якби Сталін не віддав вказівку взяти Київ до річниці "Великого Жовтня". Як наслідок, у битві за столицю полягли, за різними даними, від 240 до 400 тисяч солдатів і офіцерів Радянської армії.

Тому битва за Дніпро, яка була частиною Київської наступальної операції, виявилась однією з найбільших і найкривавіших воєнних операцій у світі. У ній брали участь майже 4 мільйони людей з обидвох сторін. Лінія фронту займала близько 1400 кілометрів, тоді як загалом загинуло від 1,7 до 2,7 мільйона людей.