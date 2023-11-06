Немецкие военные находились на территории Киева приблизительно 778 дней. В течение этого времени историческая часть города стала похожа на руину. Дело в том, что командование СССР использовало тактику сожженной войны. Они приказывали минировать различные мосты, жилые дома, административные здания. Как происходили события того времени и что важно знать – расскажет 24 Канал.

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День освобождения Киева от немецких захватчиков: как это происходило

Немецкие военные понимали, что берега Днепра имеют очень важное значение. Поэтому построили на правом берегу мощную систему фортификационных сооружений. Ее назвали "Восточный вал".

Значительные бои за Киев происходили в конце сентября и начале октября 1943 года. Были привлечены 1-й, 2-й, 3-й и 4-й Украинские фронты.

Во время наступления на "Восточный вал" советское руководство совершило большие ошибки. Потому что тогдашний главарь Иосиф Сталин отдал приказ освободить столицу до 7 ноября 1943 года. Тогда как раз была годовщина Октябрьской революции – государственный переворот в России, в результате которого начал зарождаться социализм. Потому и переправу через Днепр проводили очень быстро. Как следствие, в ходе этой операции погибло очень много советских военных.

В конце концов, 6 ноября 1943 года Киев удалось освободить от немецких захватчиков. Потери могли бы быть значительно меньше, если бы Сталин не отдал указание взять Киев к годовщине "Великого Октября". Как следствие, в битве за столицу пали, по разным данным, от 240 до 400 тысяч солдат и офицеров Советской армии.

Поэтому битва за Днепр, которая была частью Киевской наступательной операции, оказалась одной из самых больших и кровавых военных операций в мире. В ней участвовало около 4 миллионов человек с обеих сторон. Линия фронта занимала около 1400 километров, в то время как в общей сложности погибло от 1,7 до 2,7 миллиона человек.