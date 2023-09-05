5 вересня християни вшановують пам'ять пророка та священника Захарії та його дружини – праведної Єлисавети. Єлисавета була сестрою Анни – матері Діви Марії, передає 24 Канал.
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Захарія та Єлисавета довгий час не мали дітей. Якось Захарію з'явився ангел Гавриїл та повідомив, що в нього народиться син. Священник йому не повірив, за що Бог відібрав у нього дар мови. Захарія заговорив вже тоді, коли треба було назвати новонародженого – йому дали ім'я Іоанн (Іван).
Батьки Івана Хрестителя заховали дитину, коли народився Христос, а цар Ірод наказав вбивати немовлят. За переказами, у храм до Захарії увірвалися та наказали видати сина. Він не погодився, за що праведного вбили.
Що не можна робити сьогодні
- У цей день не можна лаятися та лихословити.
- Сьогодні заборонено одягати брудний та порваний одяг.
- Не можна в цей день давати пусті обіцянки.
Прикмети на 5 вересня
Погоду на цей день передбачали журавлі:
- Якщо вони летять на південь – зима прийде рано.
- Журавлі летять низько – зима буде теплою.
- Птахи летять високо – взимку буде холодно.
- Журавлі низько та швидко летять – скоро буде негода.
День в Україні та світі
Міжнародний день благодійника. Свято щороку відзначають 5 вересня – у цю дату померла Мати Тереза. Його започаткувала Генасамблея ООН у 2012 році. Дата повинна сприяти діалогу між різними людьми та привернути увагу до проблем бідності та гуманітарної катастрофи.