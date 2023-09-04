Різдво Богородиці – це день народження Матері Ісуса Христа. Про те, коли тепер відзначають одне з 12 найважливіших свят року – підкаже 24 Канал.

До теми Україна переходить на новий церковний календар: що цьому передувало і як зміняться дати свят

Коли тепер святкують Різдво Богородиці

Новий церковний календар передбачає, що відтепер більшість релігійних свят будуть відзначати на 13 днів раніше. Тож Різдво Пресвятої Богородиці тепер будуть святкувати не 21 вересня, а 8 вересня.

Довідка! Новоюліанський календар – це покращений варіант юліанського календаря, основою якого є обертання Землі навколо Сонця. Ним передбачається 218 високосних днів на 900 років, а сам рік триває 365 днів. Новоюліанським календарем використовує 10 з 16 автокефальних східних православних церков.



Біблія / Фото з Canva

У Різдво Пресвятої Богородиці рекомендують піти на службу, поставити свічку і помолитися. Також можна помолитися вдома. У цей день шанують матерів і намагаються всіляко їм допомогти. Окрім цього, побутує думка, що всі добрі справи, зроблені в це свято, обов'язково повернуться, а в оселі буде добробут і дитячий сміх.