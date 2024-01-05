5 січня – яке сьогодні свято: що не можна робити у цей день

За новим церковним календарем 5 січня відзначається Водохресний святвечір. Завтра українці святкуватимуть Водохреще. За традицією, сьогодні люди повинні дотримуватися посту. Крім того, на вечерю готують кутю.

Свято Водохреща має ще й іншу назву – Богоявлення. Адже Ісус Христос прийшов до людей та охрестився в річці Йордан. Більше про традиції Святвечора, розповість 24 Канал.

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Водохресний святвечір

5 січня люди йдуть до церкви на службу. Також сьогодні традиційно освячують воду. Зазвичай це роблять двічі: на Святвечір та на Водохреще. Вважається, що освячена вода має цілющі властивості та володіє потужною силою.

Не забувають освячувати водою й домівки. Протягом року хрещенську воду потрібно пити натщесерце. Вживати її варто разом з літургійним хлібом – проскурою. Вважається, що така традиція захищає від злих духів. Воду, освячену на Святвечір, не можна ставити будь-де. Її потрібно тримати біля ікон.

5 січня перед Святою вечерею необхідно трохи випити хрещенської води. На столі повинні стояти лише пісні страви. Господині обов'язково готують кутю з маком та медом. Також під час вечері їдять вареники, рибу, гриби та п'ють узвар. Має бути непарна кількість страв – десь 7-9.

Що не можна робити

Не можна прати речі в річці, адже вода вважається освяченою.

Заборонено сваритися з близькими, інакше нещастя переслідуватимуть цілий рік.

Не варто виконувати важку фізичну роботу.

Заборонено їсти м'ясні та молочні продукти.

Не можна влаштовувати гучні гуляння, обманювати, заздрити, лихословити.

Не варто займатися хатніми справами: прати, прибирати.

Не можна давати та брати гроші у борг.

Краще не впускати у дім незнайомих людей.

Народні прикмети

Якщо надворі здійметься сильна хуртовина, то наступного року матимете хороший врожай.

Якщо пси гавкатимуть цілий день, то протягом року буде вдале полювання.

Якщо почнеться снігопад, то наступного року отримаєте багатий врожай меду.

Якщо на небі не буде зірок, то наступного року не матимете грибів.

Якщо дерева будуть вкриті снігом, то наступного року добре вродять ягоди.

Якщо сьогодні піти у лазню, то будете здорові цілий рік.

Що ще відзначають

Також сьогодні відзначають Міжнародний розвантажувальний день. Дату вибрали невипадково. Адже в перші дні після Різдва та Нового року люди можуть переїдати. Тому 5 січня варто обмежити себе в їжі, щоб не накликати проблем зі здоров'ям.

5 січня у Чорногорії, Боснії та Сербії святкують Туціндан. Тобто сьогодні у цих країнах відзначається Різдво Христове. Святкування триває три дні. Традиційно у цей день ріжуть ягня або порося. М'ясо подають на стіл 7 січня.