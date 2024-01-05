Свято Водохреща має ще й іншу назву – Богоявлення. Адже Ісус Христос прийшов до людей та охрестився в річці Йордан. Більше про традиції Святвечора, розповість 24 Канал.
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Водохресний святвечір
5 січня люди йдуть до церкви на службу. Також сьогодні традиційно освячують воду. Зазвичай це роблять двічі: на Святвечір та на Водохреще. Вважається, що освячена вода має цілющі властивості та володіє потужною силою.
Не забувають освячувати водою й домівки. Протягом року хрещенську воду потрібно пити натщесерце. Вживати її варто разом з літургійним хлібом – проскурою. Вважається, що така традиція захищає від злих духів. Воду, освячену на Святвечір, не можна ставити будь-де. Її потрібно тримати біля ікон.
5 січня перед Святою вечерею необхідно трохи випити хрещенської води. На столі повинні стояти лише пісні страви. Господині обов'язково готують кутю з маком та медом. Також під час вечері їдять вареники, рибу, гриби та п'ють узвар. Має бути непарна кількість страв – десь 7-9.
Що не можна робити
- Не можна прати речі в річці, адже вода вважається освяченою.
- Заборонено сваритися з близькими, інакше нещастя переслідуватимуть цілий рік.
- Не варто виконувати важку фізичну роботу.
- Заборонено їсти м'ясні та молочні продукти.
- Не можна влаштовувати гучні гуляння, обманювати, заздрити, лихословити.
- Не варто займатися хатніми справами: прати, прибирати.
- Не можна давати та брати гроші у борг.
- Краще не впускати у дім незнайомих людей.
Народні прикмети
- Якщо надворі здійметься сильна хуртовина, то наступного року матимете хороший врожай.
- Якщо пси гавкатимуть цілий день, то протягом року буде вдале полювання.
- Якщо почнеться снігопад, то наступного року отримаєте багатий врожай меду.
- Якщо на небі не буде зірок, то наступного року не матимете грибів.
- Якщо дерева будуть вкриті снігом, то наступного року добре вродять ягоди.
- Якщо сьогодні піти у лазню, то будете здорові цілий рік.
Що ще відзначають
Також сьогодні відзначають Міжнародний розвантажувальний день. Дату вибрали невипадково. Адже в перші дні після Різдва та Нового року люди можуть переїдати. Тому 5 січня варто обмежити себе в їжі, щоб не накликати проблем зі здоров'ям.
5 січня у Чорногорії, Боснії та Сербії святкують Туціндан. Тобто сьогодні у цих країнах відзначається Різдво Христове. Святкування триває три дні. Традиційно у цей день ріжуть ягня або порося. М'ясо подають на стіл 7 січня.