5 квітня – яке сьогодні свято і що не можна робити в цей день

5 квітня – це Никонів день, коли вшановують пам'ять єпископа Никона. Для юдеїв сьогодні початок Песаху, а в Україні святкують День неонатолога і День першої Конституції.

5 квітня у церковному календарі – день пам'яті преподобномученика, єпископа Никона Сицилійського. Його батько був язичником, а мама-християнка постійно намагалась зблизити його з Богом. Никон став воїном, і в одному з боїв згадав материні слова, перехрестився та помолився, пише 24 Канал.

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Никон повернувся, охрестився та став ченцем на горі Тавроменійській, де з часом став єпископом. Воїни, які були у війську командира, вирішили також оселитися там і молитися Богу. Але коли про це дізналися язичники, то вбили учнів Никона, а його самого закатували.

5 квітня вшановують пам'ять Никона ще й через літописця з Київської Русі й ченця Києво-Печерської лаври. Вважається, що Никон Печерський був ігуменом лаври та одним з авторів "Повісті временних літ".

Що не можна робити 5 квітня

У цей день господарі та господині активно готувалися до Благовіщення та прибирали весь дім. Тому заборонено тримати хату брудною – навіть ліжко має бути застеленим.

Не можна тримати гроші на видному місці – це накличе злидні.

Краще цього дня не вбивати птахів: гусей, курей – це призведе до біди.

Прикмети на цей день

Якщо перелітні птахи летять дружними зграями – весна буде хорошою.

Білки стрибають по гілках дерев – до морозу, спускаються на землю – до потепління.

Якщо цього дня прозвучить грім – літо буде холодним.

Прилетіли зяблики – зовсім скоро потеплішає.

У полудні сонячно – до теплого і сухого літа.

святкують: Олексій, Анастасія, Варвара, Василь, Георгій, Ілля, Лідія, Лука, Макар, Никон, Пелагея, Сергій, Степан, Феодосія.

День в Україні та світі

Початок Песаху. Песах – одне з найдавніших єврейських свят, що пов'язане з однією з найважливіших подій в історії юдеїв. Тоді відбулося звільнення єврейського народу від рабства.

День неонатолога. Професійне свято відзначають в Україні й світі лікарі, що рятують та лікують новонароджених.

День першої конституції України. Саме 5 квітня 1710 року Пилип Орлик, козацька старшина та козаки уклали договір з 16 статей. Конституцію написали латинською і староукраїнською мовами.