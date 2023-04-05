5 апреля в церковном календаре – день памяти преподобномученика, епископа Никона Сицилийского. Его отец был язычником, а мама-христианка постоянно пыталась сблизить его с Богом. Никон стал воином, и в одном из боев вспомнил материнские слова, перекрестился и помолился, пишет 24 Канал.

Смотрите также Какой сегодня праздник – все о 4 апреля и что нельзя делать в этот день

Никон вернулся, крестился и стал монахом на Тавроменийской горе, где со временем стал епископом. Воины, находившиеся в армии командира, решили также поселиться там и молиться Богу. Но когда об этом узнали язычники, то убили учеников Никона, а его самого замучили.

5 апреля чтят память Никона еще и через летописца из Киевской Руси и монаха Киево-Печерской лавры. Считается, что Никон Печерский был игуменом лавры и одним из авторов "Повести временных лет".

Именины 5 апреля празднуют: Алексей, Анастасия, Варвара, Василий, Георгий, Илья, Лидия, Лука, Макар, Никон, Пелагея, Сергей, Степан, Феодосия.

Что нельзя делать 5 апреля

В этот день хозяева и хозяйки активно готовились к Благовещению и убирали весь дом. Поэтому запрещено держать дом грязным – даже кровать должна быть застелена.

Нельзя держать деньги на видном месте – это назовет нищету.

Лучше в этот день не убивать птиц: гусей, кур – это приведет к беде.

Приметы на этот день

Если перелетные птицы летят дружными стаями – весна будет хорошей.

Белки прыгают по веткам деревьев – к морозу, спускаются на землю – к потеплению.

Если в этот день прозвучит гром, то лето будет холодным.

Прилетели зяблики – совсем скоро потеплеет.

В полдень солнечно – к теплому и сухому лету.

День в Украине и мире

Начало Песаха. Песах – один из древнейших еврейских праздников, связанный с одним из важнейших событий в истории иудеев. Тогда вышло освобождение еврейского народа от рабства.

День неонатолога. Профессиональный праздник отмечают в Украине и мире врачи, которые спасают и лечат новорожденных.

День первой конституции Украины. Именно 5 апреля 1710 года Филипп Орлик, казацкая старшина и казаки заключили договор по 16 статьям. Конституцию написали на латинском и староукраинском языках.