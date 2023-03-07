Овни, Риби, Леви та Стрільці є тими знаками зодіаку, яких об'єднує безмежна сила волі, наполегливість та витримка, пише 24 Канал.

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4 знаки зодіаку, яких ніколи не зламати

Овни

Представники вогняної стихії, які знаходяться під опікою планети Марс, мають войовничий характер. Невипадково в давньоримській міфології Марс був богом війни. Тому Овни є такими стійкими до важких умов життя.

Ті, хто народилися під цим знаком зодіаку, досягають успіху, попри всі перешкоди. Вони впевнено йдуть до своєї мети.

Гороскоп для Овнів

Риби

Риби народилися під опікою планети Нептун. В давньоримській міфології так само називали бога морів, дощу та озер. Тому представники водяної стихії стримані та мають "холодний розум".

Вони можуть сховатися від труднощів життя у власних думках, де є спокій та гармонія. Таким чином у Риб є сильний духовний стрижень, який допомагає їм не впадати у відчай під час поганих ситуацій.

Гороскоп для Риб

Леви

Леви є представниками вогняної стихії, які пов'язані з головною зорею нашої сонячної системи – Сонцем. Вони володіють теплом та світлом, яке здатне спопелити всі негаразди.

Ті, хто народився під цим знаком зодіаку, зазвичай впевнені в собі та мають гідність. Кожен їхній вчинок є відповідальним та добре обдуманим.

Гороскоп для Левів

Стрільці

Стрільці є відважними та цілеспрямованими особистостями. Вони знаходяться під опікою планети Юпітер. У давньоримській міфології Юпітер є богом неба, грому та головним серед інших богів. Тому Стрільцям характерна стійкість та дисциплінованість.

Представники вогняної є оптимістами, тому зазвичай вірять у краще майбутнє. Вони розуміють, що все погане в житті має зникнути. Стрільці зроблять все, щоб бути щасливими.

Гороскоп для Стрільців