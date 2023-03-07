Овны, Рыбы, Львы и Стрельцы являются знаками зодиака, которых объединяет безграничная сила воли, настойчивость и выдержка, пишет 24 Канал.
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4 знака зодиака, которых никогда не сломать
Овны
Представители огненной стихии, находящиеся на попечении планеты Марс, носят воинственный характер. Не случайно в древнеримской мифологии Марс был богом войны. Поэтому Овны так устойчивы к тяжелым условиям жизни.
Те, кто родился под этим знаком зодиака, преуспевают, несмотря на все препятствия. Они уверенно идут к своей цели.
Гороскоп для Овнов
Рыбы
Рыбы родились на попечении планеты Нептун. В древнеримской мифологии также называли бога морей, дождя и озер. Поэтому представители водяной стихии сдержанны и обладают "холодным разумом".
Они могут укрыться от трудностей жизни в собственных мыслях, где есть спокойствие и гармония. Таким образом, у Рыб есть сильный духовный стержень, который помогает им не отчаиваться во время плохих ситуаций.
Гороскоп для Рыб
Львы
Львы являются представителями огненной стихии, связанные с главной звездой нашей солнечной системы – Солнцем. Они обладают теплом и светом, способным испепелить все проблемы.
Родившиеся под этим знаком зодиака обычно уверены в себе и имеют достоинство. Каждый их поступок ответственен и хорошо обдуман.
Гороскоп для Львов
Стрельцы
Стрельцы являются отважными и целеустремленными личностями. Они находятся на попечении планеты Юпитер. В древнеримской мифологии Юпитер является богом неба, грома и главным среди других богов. Поэтому Стрельцам характерна стойкость и дисциплинированность.
Представители огненной являются оптимистами, поэтому обычно верят в лучшее будущее. Они понимают, что все плохое в жизни должно исчезнуть. Стрельцы сделают все, чтоб быть счастливыми.
Гороскоп для Стрельцов