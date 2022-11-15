У рік Чорного Кролика не пощасть Тельцям, Ракам, Водоліям та Овнам, пише 24 канал. Астрологи кажуть, що цих представників знаку чекають труднощі в особистому житті, проблеми на роботі та важкі рішення, які постійно зустрічатимуться на їхньому шляху.

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Телець

Астролог розповідає, що для Тельців найпроблемнішим стане початок року та літо. Вас будуть турбувати проблеми з житлом, з сім’єю, а згодом додадуться проблеми в особистому житті. Не виключено, що на вас чекає розлучення з партнером чи партнеркою.

Рак

Для Раків увесь рік буде проходити в переживаннях. Ви часто не будете спати ночами через купівлю нерухомості чи іншого дорогого майна; вас турбуватимуть питання грошей та обов’язків на роботі. Астрологи радять вам не прислухатися до чужих порад, а робити так, як велить вам ваше серце.

Водолій

Водоліям 2023 рік принесе багато життєвих уроків. На жаль, не обійдеться без втрат. Рік може забрати у вас близьку людину, з якою ви жили багато років разом та з якою навіть змогли побудувати сім’ю. Ця людина завдасть вам великого болю своєю зрадою та обманом. Постарайтеся зробити все для того, щоб пережити це розлучення гідно з високо піднятою головою.

Овен

На Овнів чекає насичений рік. І хоч він буде наповнений багатьма цікавими подіями, негараздів уникнути вам не вдасться. Звертайте увагу на своє здоров’я, оскільки у 2023 році з ним можуть бути пробеми. Також вам треба змінити коло спілкування та позбутися в житті від людей, які тягнуть ваше життя до низу.