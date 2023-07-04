Яке сьогодні, 4 липня, свято – що краще не робити сьогодні
4 липня святкують День незалежності США. Християни сьогодні вшановують мученика Юліана. Прикмети на цей день та сьогоднішні заборони дивіться далі.
4 липня віряни православної церкви вшановують Юліана, мученика Тарсійського. Юліан народився у Малій Азії, дізнався 24 Канал. Хоч його батько був язичником, мати проповідувала християнство та виховала сина у цій вірі.
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Це було за імператора Діоклетіана та в час гоніння християн. Імператор довідався про Юліана й наказав схопити його. Понад рік юнака вмовляти зректися віри, знущалися з нього та перепробували усі способи. Тому Юліана стратили.День ангела 4 липня святкують Юліан, Олексій, Анастасія, Антоній, Василіса, Георгій, Іван, Юлій, Максим, Микита, Микола, Павло, Федір.
Що не можна робити сьогодні
- У цей день не можна обманювати своїх близьких – це великий гріх.
- Сьогодні краще не займатися прибиранням та виносити сміття.
- Не можна зривати цвіт липи.
- Вважалось, що сьогодні краще не запізнюватися.
Прикмети на 4 липня
- Сьогодні спекотно – значить грудень буде морозним.
- Грім гримить – погана погода буде ще довго.
- Після дощу світить сонце – значить дощ впаде ще раз.
Сьогодні – День незалежності США / Фото Pixabay
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