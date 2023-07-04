4 липня віряни православної церкви вшановують Юліана, мученика Тарсійського. Юліан народився у Малій Азії, дізнався 24 Канал. Хоч його батько був язичником, мати проповідувала християнство та виховала сина у цій вірі.

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Це було за імператора Діоклетіана та в час гоніння християн. Імператор довідався про Юліана й наказав схопити його. Понад рік юнака вмовляти зректися віри, знущалися з нього та перепробували усі способи. Тому Юліана стратили.

День ангела 4 липня святкують Юліан, Олексій, Анастасія, Антоній, Василіса, Георгій, Іван, Юлій, Максим, Микита, Микола, Павло, Федір.

Що не можна робити сьогодні

У цей день не можна обманювати своїх близьких – це великий гріх.

Сьогодні краще не займатися прибиранням та виносити сміття.

Не можна зривати цвіт липи.

Вважалось, що сьогодні краще не запізнюватися.

Прикмети на 4 липня

Сьогодні спекотно – значить грудень буде морозним.

Грім гримить – погана погода буде ще довго.

Після дощу світить сонце – значить дощ впаде ще раз.



Сьогодні – День незалежності США / Фото Pixabay

День в Україні та світі

День Національної поліції України. Сьогодні – професійне свято у поліцейських, які виконують важливі функції правопорядку. У цей день українці дякують за службу Нацполіції.

День судового експерта України. Професійне свято вирішила заснувати Координаційна рада з проблем судової експертизи, його підтримав Віктор Ющенко у 2009 році.

День незалежності США. Сьогодні святкують державне свято Сполучених Штатів Америки, там воно є федеральним вихідним днем. Святкування проводять з 1777 року – це феєрверки у кожному місті, вшанування кольорів прапора та паради.