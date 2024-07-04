Яке свято сьогодні, 4 липня: важливі заборони та народні прикмети на цей день

У четвер, 4 липня, церква вшановує пам'ять святого Андрія, архієпископа Критського. У народі кажуть – якщо у цей день щиро помолитися, то зовсім скоро знайдете втрату. Також гарною прикметою вважається, якщо самотня дівчина першою надворі зустріне жінку, оскільки тоді вона закохається вже цього року.

Сьогодні краще не підіймати очі до неба, бо можете побачити зірку, що падає, та накликати на родину хвороби. Що ще не можна робити у це свято, розповість LifeStyle 24.

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День пам'ять святого Андрія, архієпископа Критського

Згідно з переказами, святий Андрій у дитинстві не бачив, однак після того, як охрестився, одужав. Коли хлопчикові було 14 років, він відправився до Єрусалиму і постригся у монахи. Кажуть, що архієпископ багато молився та допомагав людям. Андрій також є автором деяких богослужбових співів.

Що не можна робити

Не варто позичати гроші, бо накличете біду.

Заборонено сваритися та лихословити.

Не можна займатися чимось новим, оскільки не доб'єтеся успіху.

Народні прикмети

Якщо побачите жовте листя, то осінь прийде скоро.

Якщо літатиме багато ос, то чекайте на сувору зиму.

Погода на свято Калинника буде такою ж, як сьогодні.

Що ще відзначають

Щороку 4 липня відзначається День незалежності США. Саме у цю дату, у 1776 році, була ухвалена Декларація про незалежність. Так країна здобула самостійність та від'єдналася від Великобританії.

Також сьогодні святкуємо День Національної поліції України. Раніше це свято припадало на 4 серпня, однак у 2018 році, згідно з указом президента, його перенесли на 4 липня.