Сегодня лучше не поднимать глаза к небу, потому что можете увидеть падающую звезду и навлечь на семью болезни. Что еще нельзя делать в этот праздник, расскажет LifeStyle 24.
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День памяти святого Андрея, архиепископа Критского
Согласно преданию, святой Андрей в детстве не видел, однако после того, как крестился, выздоровел. Когда мальчику было 14 лет, он отправился в Иерусалим и постригся в монахи. Говорят, что архиепископ много молился и помогал людям. Андрей также является автором некоторых богослужебных песнопений.
Что нельзя делать
- Не стоит занимать деньги, потому что накличете беду.
- Запрещено ссориться и сквернословить.
- Нельзя заниматься чем-то новым, поскольку не добьетесь успеха.
Народные приметы
- Если увидите желтые листья, то осень придет скоро.
- Если будет летать много ос, то ждите суровую зиму.
- Погода на праздник Калинника будет такой же, как сегодня.
Что еще отмечают
Каждый год 4 июля отмечается День независимости США. Именно в эту дату, в 1776 году, была принята Декларация о независимости. Так страна получила самостоятельность и отсоединилась от Великобритании.
Также сегодня празднуем День Национальной полиции Украины. Ранее этот праздник приходился на 4 августа, однако в 2018 году, согласно указу президента, его перенесли на 4 июля.