Сегодня лучше не поднимать глаза к небу, потому что можете увидеть падающую звезду и навлечь на семью болезни. Что еще нельзя делать в этот праздник, расскажет LifeStyle 24.

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День памяти святого Андрея, архиепископа Критского

Согласно преданию, святой Андрей в детстве не видел, однако после того, как крестился, выздоровел. Когда мальчику было 14 лет, он отправился в Иерусалим и постригся в монахи. Говорят, что архиепископ много молился и помогал людям. Андрей также является автором некоторых богослужебных песнопений.

Что нельзя делать

Не стоит занимать деньги, потому что накличете беду.

Запрещено ссориться и сквернословить.

Нельзя заниматься чем-то новым, поскольку не добьетесь успеха.

Народные приметы

Если увидите желтые листья, то осень придет скоро.

Если будет летать много ос, то ждите суровую зиму.

Погода на праздник Калинника будет такой же, как сегодня.

Что еще отмечают

Каждый год 4 июля отмечается День независимости США. Именно в эту дату, в 1776 году, была принята Декларация о независимости. Так страна получила самостоятельность и отсоединилась от Великобритании.

Также сегодня празднуем День Национальной полиции Украины. Ранее этот праздник приходился на 4 августа, однако в 2018 году, согласно указу президента, его перенесли на 4 июля.