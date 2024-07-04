Сьогодні краще не підіймати очі до неба, бо можете побачити зірку, що падає, та накликати на родину хвороби. Що ще не можна робити у це свято, розповість LifeStyle 24.
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День пам'ять святого Андрія, архієпископа Критського
Згідно з переказами, святий Андрій у дитинстві не бачив, однак після того, як охрестився, одужав. Коли хлопчикові було 14 років, він відправився до Єрусалиму і постригся у монахи. Кажуть, що архієпископ багато молився та допомагав людям. Андрій також є автором деяких богослужбових співів.
Що не можна робити
- Не варто позичати гроші, бо накличете біду.
- Заборонено сваритися та лихословити.
- Не можна займатися чимось новим, оскільки не доб'єтеся успіху.
Народні прикмети
- Якщо побачите жовте листя, то осінь прийде скоро.
- Якщо літатиме багато ос, то чекайте на сувору зиму.
- Погода на свято Калинника буде такою ж, як сьогодні.
Що ще відзначають
Щороку 4 липня відзначається День незалежності США. Саме у цю дату, у 1776 році, була ухвалена Декларація про незалежність. Так країна здобула самостійність та від'єдналася від Великобританії.
Також сьогодні святкуємо День Національної поліції України. Раніше це свято припадало на 4 серпня, однак у 2018 році, згідно з указом президента, його перенесли на 4 липня.