Варвара народилася на сході Римської імперії орієнтовно в III-IV столітті. Вона походила зі знатної сім'ї. Дівчина була дуже красивою та через це батько – заможний язичник Діоскор, довго ховав її від світу у вежі. Що ще відомо про Варвару та які прикмети існують в цей день – розкаже 24 Канал.

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Згодом до Варвари почали залицятися багаті чоловіки, однак вона всім відмовляла. Своєму татові вона пояснила це тим, що не планує виходити заміж. Батько намагався змінити це рішення доньки, тож почав випускати її з дому. У місті дівчина познайомилася з вірянами та прийняла християнство.

Варвара попросила в батька, щоб у вежі зробили три вікна на честь Пресвятої Трійці. Коли Діоскору повідомили, що його дочка стала християнкою, він дуже розізлився. Чоловік пішов із Варварою до римського правителя, який жорстоко катував її та прирік до смертної кари. Діоскор самотужки відрізав голову власній доньці. Утім, згодом у нього влучила блискавка за його страшний вчинок.

4 грудня іменини відзначають Варвара, Марія та Олександр.

Прикмети на 4 грудня

Якщо ввечері перед святом помітили велику кількість зірок на небі – буде холодно.

на небі – буде холодно. Південний вітер свідчить про те, що варто чекати морозів.

Якщо на вулиці тепло, то в наступному році буде хороший урожай льону.

льону. Чутно, як у печі тріскають дрова – буде холодна та затяжна зима.

Помітили, що дим з труби рухається вверх – буде мороз, якщо вниз – стане тепліше.

Що не можна робити 4 грудня

4 грудня не можна займатися хатніми справами . Тобто, прати, вишивати, шити, готувати.

. Тобто, прати, вишивати, шити, готувати. У цей день не рекомендується брати у борг і позичати кошти.

Категорично забороняється брати шлюби.

Утримайтеся від пліток , осуду, брехні та конфліктів.

, осуду, брехні та конфліктів. Наші предки вважали, що після заходу сонця не варто виходити з дому, бо можуть перехопити злі духи.

День в Україні та світі

4 грудня відзначають Міжнародний день гепарда. Свято встановили, аби суспільство не було байдужим до проблем цих тварин. Ввів такий день Фонд збереження гепардів. Раніше гепарди жили на території африканського континенту та значною мірою, в Азії. Але через те, що люди вели сільське господарство, кількість цих тварин істотно зменшилась.

4 грудня – Міжнародний день обіймів. Його ввели ще у 70-х роках минулого сторілля студенти із Західної Європи. Свято нагадує людям про важливість обіймів. Прості дотики підвищують настрій, змушують відчувати себе потрібним і покращують самопочуття.