Святі Спиридон і Никодим були ченцями Києво-Печерського монастиря. Їхнє життя припало на XII століття. Вони займалися випіканням проскурок для церковних літургій. Чим ще відзначалися преподобні та що не можна робити в цей день – розкаже 24 Канал.

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Відомо, що Спиридон вирішив вступити до монастиря, коли там був ігумен Пімен. Йому вже було багато років. Чоловік повністю присвячував себе Богу – проводив час у молитвах і працював. А от Никодим від самого початку вірував у Христа та вів аскетичний спосіб життя. Одного разу у цих святих сталось диво. Бо загорілася піч, однак, їм вдалося погасити пожежу.

Попри те, що Спиридон і Никодим були простими людьми, вони були здатні творити дива. Про це написано, зокрема, у книзі "Житія святих". Мощі святих зараз зберігають у Ближніх печерах Києво-Печерської лаври.

Іменини 31 жовтня відзначають Всеволод, Олександр, Олексій, Анатолій, Артемій, Василь, Герман, Іван, Кузьма, Микола, Роман, Сергій, Степан, Федір.

Що не можна робити сьогодні

31 жовтня краще не вживати гостру їжу та не пити алкоголь.

Краще не ходіть в ліс наодинці, бо можете не знайти з нього вихід.

Забороняється пліткувати, говорити про когось погано чи бажати зла.

Подейкують, що в цей день не варто витрачати гроші, які ви знайшли, на власні потреби. Рекомендується віддати їх нужденним.

Прикмети на 31 жовтня

Якщо 31 жовтня хмари рухаються з півночі на південь – буде тепло, а з півдня на північ – чекайте поганої погоди.

Спів снігурів свідчить про те, що незабаром буде снігопад.

Якщо в цей день ясно, то скоро можна чекати на швальний вітер.

Горобці голосно цвірінькають – це означає, що буде тепло.

Немає снігопаду 31 жовтня – зиму чекати не варто.

День в Україні та світі

Ввечері 31 жовтня починається святкування Геловіну. Воно бере початок від давньої групи племен – стародавніх кельтів. Головним символом свята є "ліхтар Джека" – гарбуз зі свічкою всередині. Люди перевтілюються у страшні образи та ходять від будинку до будинку з фразою: "Цукерки або смерть".

У цей день також відзначають Міжнародний день Чорного моря. Його ввели з метою привернути увагу до збереження чорноморського басейну, адже його якість з роками стає все гіршою.