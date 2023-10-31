Святі Спиридон і Никодим були ченцями Києво-Печерського монастиря. Їхнє життя припало на XII століття. Вони займалися випіканням проскурок для церковних літургій. Чим ще відзначалися преподобні та що не можна робити в цей день – розкаже 24 Канал.
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Відомо, що Спиридон вирішив вступити до монастиря, коли там був ігумен Пімен. Йому вже було багато років. Чоловік повністю присвячував себе Богу – проводив час у молитвах і працював. А от Никодим від самого початку вірував у Христа та вів аскетичний спосіб життя. Одного разу у цих святих сталось диво. Бо загорілася піч, однак, їм вдалося погасити пожежу.
Попри те, що Спиридон і Никодим були простими людьми, вони були здатні творити дива. Про це написано, зокрема, у книзі "Житія святих". Мощі святих зараз зберігають у Ближніх печерах Києво-Печерської лаври.
Що не можна робити сьогодні
- 31 жовтня краще не вживати гостру їжу та не пити алкоголь.
- Краще не ходіть в ліс наодинці, бо можете не знайти з нього вихід.
- Забороняється пліткувати, говорити про когось погано чи бажати зла.
- Подейкують, що в цей день не варто витрачати гроші, які ви знайшли, на власні потреби. Рекомендується віддати їх нужденним.
Прикмети на 31 жовтня
- Якщо 31 жовтня хмари рухаються з півночі на південь – буде тепло, а з півдня на північ – чекайте поганої погоди.
- Спів снігурів свідчить про те, що незабаром буде снігопад.
- Якщо в цей день ясно, то скоро можна чекати на швальний вітер.
- Горобці голосно цвірінькають – це означає, що буде тепло.
- Немає снігопаду 31 жовтня – зиму чекати не варто.
День в Україні та світі
Ввечері 31 жовтня починається святкування Геловіну. Воно бере початок від давньої групи племен – стародавніх кельтів. Головним символом свята є "ліхтар Джека" – гарбуз зі свічкою всередині. Люди перевтілюються у страшні образи та ходять від будинку до будинку з фразою: "Цукерки або смерть".
У цей день також відзначають Міжнародний день Чорного моря. Його ввели з метою привернути увагу до збереження чорноморського басейну, адже його якість з роками стає все гіршою.