Святые Спиридон и Никодим были монахами Киево-Печерского монастыря. Их жизнь пришлась на XII век. Они занимались выпеканием проскурок для церковных литургий. Чем еще отмечались преподобные и что нельзя делать в этот день – расскажет 24 Канал.

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Известно, что Спиридон решил поступить в монастырь, когда там был игумен Пимен. Ему уже было много лет. Мужчина полностью посвящал себя Богу – проводил время в молитвах и работал. А вот Никодим с самого начала веровал во Христа и вел аскетический образ жизни. Однажды у этих святых произошло чудо. Дело в том, что загорелась печь, однако им удалось потушить пожар.

Несмотря на то, что Спиридон и Никодим были простыми людьми, они были способны творить чудеса. Об этом написано, в частности, в книге "Жития святых". Мощи святых сейчас хранят в Ближних пещерах Киево-Печерской лавры.

Именины 31 октября отмечают Всеволод, Александр, Алексей, Анатолий, Артемий, Василий, Герман, Иван, Кузьма, Николай, Роман, Сергей, Степан, Федор.

Что нельзя делать сегодня

31 октября лучше не употреблять острую пищу и не пить алкоголь.

Лучше не ходите в лес наедине, потому что можете не найти из него выход.

Запрещается сплетничать, говорить о ком плохо или желать зла.

Говорят, что в этот день не стоит тратить деньги, которые вы нашли, на собственные нужды. Рекомендуется отдать их нуждающимся.

Приметы на 31 октября

Если 31 октября облака двигаются с севера на юг – будет тепло, а с юга на север – ждите плохую погоду.

Пение снегур свидетельствует о том, что вскоре будет снегопад.

Если в этот день ясно, то скоро можно ожидать сильный ветер.

Воробьи громко чирикают - это значит, что будет тепло.

Нет снегопада 31 октября – зиму ждать не стоит.

День в Украине и мире

Вечером 31 октября начинается празднование Гелловину. Оно берет начало от древней группы племен – древних кельтов. Главным символом праздника является "фонарь Джека" – тыква со свечой внутри. Люди перевоплощаются в страшные образы и ходят от дома к дому с фразой: "Конфеты или смерть".

В этот день также отмечают Международный день Черного моря. Его ввели с целью привлечь внимание к сохранению черноморского бассейна, ведь его качество с годами становится все хуже.