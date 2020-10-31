31 жовтня вшановують святого Луку – сподвижника апостола Павла. Святий Лука є автором одного з чотирьох Євангелій і Діянь святих апостолів. Також у цей день святкують "надвечір'я Дня всіх святих". Це свято називають Геловін або Відьомська ніч. Святкують його в ніч проти 1 листопада.

Іменини сьогодні святкують: Йосип, Лука, Злата, Гаврило, Юліан.

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Народні прикмети на 31 жовтня

– Якщо на вишні 31 жовтня ще залишилися листя, то сніг, який випав, швидше за все, швидко розтане.

– Роги місяця дивляться в північний бік – прикмета, що погода найближчими днями буде сухою.

– Якщо місяць спрямований на південь, то сльота протримається до початку листопада.

– Хмари по небу пливуть з півночі на південь – погода буде ясною, і навпаки.

– Блідий і каламутний місяць 31 жовтня – чекай дощу або снігу. Можливі також морози.

Що можна робити 31 жовтня

На Хелловін бажано завітати до сусідів на чай з частуваннями. У цю ніч мертві повертаються та бродять там, де провели більшу частину свого життя, в пошуках тепла та їжі. Треба зробити так, щоб живі були схожими на мертвих. Якщо сусіди будуть легко реагувати на гостей, тим задоволенішими будуть духи. Поставте гарбуз із запаленою всередині свічкою і поставити навпроти вхідних дверей. У цей день варто обов'язково прикрасити будинок свічками, гарбузами і горіхами, оскільки вони можуть відігнати злих духів і принесуть удачу в дім.



Геловін 2020 святкують в ніч проти 1 листопада

Що не можна робити 31 жовтня