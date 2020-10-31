31 жовтня – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день
31 жовтня вшановують святого Луку – сподвижника апостола Павла. Святий Лука є автором одного з чотирьох Євангелій і Діянь святих апостолів. Також у цей день святкують "надвечір'я Дня всіх святих". Це свято називають Геловін або Відьомська ніч. Святкують його в ніч проти 1 листопада.
Іменини сьогодні святкують: Йосип, Лука, Злата, Гаврило, Юліан.
Читайте також Встигніть зробити ці 15 справ до кінця осені: цікавий список
Народні прикмети на 31 жовтня
– Якщо на вишні 31 жовтня ще залишилися листя, то сніг, який випав, швидше за все, швидко розтане.
– Роги місяця дивляться в північний бік – прикмета, що погода найближчими днями буде сухою.
– Якщо місяць спрямований на південь, то сльота протримається до початку листопада.
– Хмари по небу пливуть з півночі на південь – погода буде ясною, і навпаки.
– Блідий і каламутний місяць 31 жовтня – чекай дощу або снігу. Можливі також морози.
Що можна робити 31 жовтня
- На Хелловін бажано завітати до сусідів на чай з частуваннями. У цю ніч мертві повертаються та бродять там, де провели більшу частину свого життя, в пошуках тепла та їжі. Треба зробити так, щоб живі були схожими на мертвих. Якщо сусіди будуть легко реагувати на гостей, тим задоволенішими будуть духи.
- Поставте гарбуз із запаленою всередині свічкою і поставити навпроти вхідних дверей.
- У цей день варто обов'язково прикрасити будинок свічками, гарбузами і горіхами, оскільки вони можуть відігнати злих духів і принесуть удачу в дім.
Геловін 2020 святкують в ніч проти 1 листопада
Що не можна робити 31 жовтня
- За повір'ям у ніч з 31 жовтня на 1 листопада не можна залишати в будинку чорного кота, адже він може принести нещастя для всієї сім'ї.
- Якщо вночі на Хелловін в будинку ви побачили павука, не можна його вбивати, оскільки вважається, що таким чином родич, який помер намагається попередити про небезпеку. Щоб позбутися павука, пройдіть по всьому будинку з запаленою свічкою, щоб очистити приміщення.
- Не можна цього дня тримати вікна та двері в будинку відчиненими, адже можна накликати біду.
Поділитися новиною