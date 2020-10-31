31 октября чествуют святого Луку – сподвижника апостола Павла. Святой Лука является автором одного из четырех Евангелий и Деяний святых апостолов. Также в этот день празднуют "вечер Дня всех святых". Этот праздник называют Хэллоуин или Ведьмина ночь. Празднуют его в ночь на 1 ноября.

Именины сегодня празднуют: Иосиф, Лука, Злата, Гаврила, Юлиан. Читайте также Успейте сделать эти 15 дел до конца осени: интересный список Народные приметы на 31 октября – Если на вишне 31 октября еще остались листья, то выпавший снег, скорее всего, быстро растает. – Рога луны смотрят в северную сторону – примета, что погода в ближайшие дни будет сухой. – Если месяц направлен на юг, то слякоть продержится до начала ноября. – Облака по небу плывут с севера на юг – погода будет ясной, и наоборот. – Бледный и мутный месяц 31 октября – жди дождя или снега. Возможны также морозы. Что можно делать 31 октября На Хэллоуин желательно посетить соседей на чай с угощениями. В эту ночь мертвые возвращаются и бродят там, где провели большую часть своей жизни, в поисках тепла и еды. Надо сделать так, чтобы живые походили на мертвых. Если соседи будут легко реагировать на гостей, тем удовлетвореннее будут духи. Поставьте тыкву с зажженной внутри свечой и напротив входной двери. В этот день стоит обязательно украсить дом свечами, тыквами и орехами, поскольку они могут отогнать злых духов и принесут удачу в дом. Хэллоуин 2020 празднуют в ночь на 1 ноября Что нельзя делать 31 октября По поверью в ночь с 31 октября на 1 ноября нельзя оставлять в доме черного кота, ведь он может принести несчастье для всей семьи. Если ночью на Хэллоуин в доме вы увидели паука, нельзя его убивать, поскольку считается, что таким образом умерший родственник пытается предупредить об опасности. Чтобы избавиться от паука, пройдите по всему дому с зажженной свечой, чтобы очистить помещение. Нельзя в этот день держать окна и двери в доме открытыми, ведь можно накликать беду.